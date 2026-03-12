У Данії просять громадян не їздити на авто: що відбувається

У Данії закликали громадян максимально скоротити споживання енергії та відмовитися від необов’язкових поїздок на автомобілях через різке зростання цін на нафту на тлі війни між США та Іраном.

У Данії закликають громадян не пересуватися на авто

Про це заявив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагард.

За його словами, ситуація на Близькому Сході вже змушує країну використовувати власні нафтові резерви. Оскільки завершення конфлікту наразі не прогнозується, уряд просить громадян переглянути свої побутові звички та скоротити споживання енергії.

Міністр звернувся до населення з проханням відмовитися від поїздок автомобілем, якщо вони не є необхідними.

Він наголосив, що економія енергії матиме одразу два позитивні ефекти. По-перше, це допоможе громадянам зменшити витрати на паливо. По-друге, дозволить довше використовувати державні нафтові резерви.

Подібні попередження лунають і в інших країнах. Зокрема у Великій Британії автомобільні асоціації також радять водіям уникати несуттєвих поїздок і переходити на більш економний стиль водіння.

Світовий нафтовий ринок переживає сильні коливання через масштабну війну на Близькому Сході. Через атаки на інфраструктуру та зупинку руху танкерів видобуток нафти в регіоні скоротився на мільйони барелів, що спричинило різке зростання цін.

Ціни на нафту перевищили позначку у 100 доларів за барель одразу після початку бойових дій, після чого трохи знизилися. Наразі нафта Brent торгується приблизно по 96 доларів за барель.

На тлі нестабільності Міжнародне енергетичне агентство запропонувало використати стратегічні резерви нафти, щоб стримати подальше зростання цін.

