В Дании просят граждан не ездить на авто: что происходит

Об этом заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагард.

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке уже вынуждает страну использовать собственные нефтяные резервы. Поскольку завершение конфликта пока не прогнозируется, правительство просит граждан пересмотреть свои привычки и сократить потребление энергии.

Министр обратился к населению с просьбой отказаться от поездок на автомобиле, если они не необходимы.

Он подчеркнул, что экономия энергии будет иметь сразу два положительных эффекта. Во-первых, это поможет гражданам снизить расходы на топливо. Во-вторых, позволит дольше использовать государственные нефтяные резервы.

Подобные предупреждения раздаются и в других странах. В частности, в Великобритании автомобильные ассоциации также советуют водителям избегать несущественных поездок и переходить на более экономичный стиль вождения.

Мировой нефтяной рынок испытывает сильные колебания из-за масштабной войны на Ближнем Востоке. Из-за атак на инфраструктуру и остановку движения танкеров добыча нефти в регионе сократилась на миллионы баррелей, что повлекло за собой резкий рост цен.

Цены на нефть превысили отметку в 100 долларов за баррель сразу после начала боевых действий, после чего немного снизились. В настоящее время нефть Brent торгуется примерно по 96 долларов за баррель.

На фоне нестабильности Международное энергетическое агентство предложило использовать стратегические резервы нефти, чтобы сдержать дальнейший рост цен.

