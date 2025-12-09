У Броварах гінеколога звинувачують у неприпустимих діях: показання пацієнтки

У Броварах правоохоронці розпочали перевірку після появи в соціальних мережах повідомлень про неналежну поведінку лікаря-гінеколога. За словами молодої жінки, під час планового прийому в пологовому відділенні лікарні медик несподівано притиснув її до себе, завів руку під одяг та почав мацати груди, пояснюючи це спробою "розслабити" та "заспокоїти".

Перевірка дій гінеколога у Броварах

Жінка стверджує, що інцидент стався 5 грудня. Вона також зазначила, що лікар поводився так, ніби це "звична практика" і не бачить у своїх діях проблеми. Після публікації її допису в соцмережах з’явилися коментарі інших пацієнток, які повідомили, що це не перша скарга на цього медика.

Поліція Броварів підтвердила, що зацікавилася ситуацією після моніторингу соціальних мереж і розпочала офіційну перевірку. Наразі встановлюють обставини інциденту та дії лікаря, а також збирають свідчення можливих інших постраждалих.

Медзаклад поки не оприлюднив публічної позиції щодо ситуації, але джерела у лікарні повідомляють, що адміністрація знає про скарги та співпрацює з правоохоронцями.

