У Броварах гінеколога звинувачують у неприпустимих діях: показання пацієнтки
commentss НОВИНИ Всі новини

У Броварах гінеколога звинувачують у неприпустимих діях: показання пацієнтки

Поліція перевіряє інцидент у Броварах: гінеколога звинувачують у домаганнях до пацієнтки

9 грудня 2025, 22:27
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Броварах правоохоронці розпочали перевірку після появи в соціальних мережах повідомлень про неналежну поведінку лікаря-гінеколога. За словами молодої жінки, під час планового прийому в пологовому відділенні лікарні медик несподівано притиснув її до себе, завів руку під одяг та почав мацати груди, пояснюючи це спробою "розслабити" та "заспокоїти".                              

У Броварах гінеколога звинувачують у неприпустимих діях: показання пацієнтки

Перевірка дій гінеколога у Броварах

Жінка стверджує, що інцидент стався 5 грудня. Вона також зазначила, що лікар поводився так, ніби це "звична практика" і не бачить у своїх діях проблеми. Після публікації її допису в соцмережах з’явилися коментарі інших пацієнток, які повідомили, що це не перша скарга на цього медика.

Поліція Броварів підтвердила, що зацікавилася ситуацією після моніторингу соціальних мереж і розпочала офіційну перевірку. Наразі встановлюють обставини інциденту та дії лікаря, а також збирають свідчення можливих інших постраждалих.

Медзаклад поки не оприлюднив публічної позиції щодо ситуації, але джерела у лікарні повідомляють, що адміністрація знає про скарги та співпрацює з правоохоронцями.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у командуванні Сухопутних військ України прокоментували поширену в медіа інформацію щодо нібито розформування інтернаціональних легіонів, де служать іноземні добровольці та контрактники. Військові наголосили, що всі рішення, які стосуються підрозділів із залученням іноземців, ухвалюються виключно в межах ширшої трансформації Сил оборони та відповідно до оперативних потреб фронту.



Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kGi7LDc326Yc14iw7ahmfiWAfdncwHLSRdhbJ4rStqWGf5YX4Kpmo8UGdbYDyz4l&id=100064629762025
