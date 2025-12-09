В Броварах гинеколога обвиняют в недопустимых действиях: показания пациентки

В Броварах правоохранители приступили к проверке после появления в социальных сетях сообщений о ненадлежащем поведении врача-гинеколога. По словам молодой женщины, во время планового приема в родильном отделении больницы медик неожиданно прижал ее к себе, завел руку под одежду и стал щупать грудь, объясняя это попыткой "расслабить" и "успокоить".

Проверка действий гинеколога в Броварах

Женщина утверждает, что инцидент произошел 5 декабря. Она также отметила, что врач вел себя так, будто это "привычная практика" и не видит в своих действиях проблемы. После публикации ее сообщения в соцсетях появились комментарии других пациенток, которые сообщили, что это не первая жалоба на этого медика.

Полиция Броваров подтвердила, что заинтересовалась ситуацией после мониторинга социальных сетей и приступила к официальной проверке. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента и действия врача, а также собираются показания возможных других пострадавших.

Медучреждение пока не обнародовало публичную позицию по ситуации, но источники в больнице сообщают, что администрация знает о жалобах и сотрудничает с правоохранителями.

