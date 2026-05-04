“Трофейна” зброя з фронту вже в тилу: де незаконно продавали озброєння

З фронту в тил привозять "трофейну" зброю та намагаються її продати. Про чергові викриття розповіли в Службі безпеки України. Зазначили, що викрили ще чотирьох ділків, які намагалися налагодити продаж “трофейної” зброї — нелегально вивезені із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.

Війна в Україні. Ілюстративне фото

Серед вилученого у зловмисників:

російський автомат Калашникова,

протитанковий гранатомет,

майже 30 бойових та димових гранат Ф-1, РГД-5 та РГД-1,

6 тисяч набоїв різного калібру.

Щодо регіонів, то зловмисників викрили в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Так, у Запорізькій області затримали військового, який перебував у СЗЧ. Він намагався продати 15 ручних осколкових гранат та автомат АК-74 з набоями до нього. Засоби ураження було вивезено з районів ведення бойових дій. Також в області оголосили про підозру рецидивісту, який має уже судимість за крадіжку, але під час випробувального терміну вчинив новий злочин. В СБУ повідомили, що зловмисник намагався продати реактивний протитанковий гранатомет, який придбав у даркнеті, а також 4 корпуси гранат типу РГД із підривачами до них.

В Дніпропетровській області затримали 34-річного дезертира, який хотів підпільно збути арсенал бойових гранат та набоїв різного калібру. Зброю він зберігав під ліжком у власному помешканні. В СБУ зазначили, що “трофейну” зброю він дістав під час проходження військової служби на Херсонському напрямку та планував “заробити” на ній після втечі з підрозділу. Ще один фігурант продавав в інтернеті 90 артилерійських мін, гранату та 5918 патронів різного калібру.

“Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі”, — уточнили в СБУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Харківській області затримали військового — дезертир продавав зброю з фронту.