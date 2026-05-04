"Трофейное" оружие с фронта уже в тылу: где незаконно продавали вооружение

С фронта в тыл привозят "трофейное" оружие и пытаются его продать. Об очередных разоблачениях рассказали в Службе безопасности Украины. Отметили, что разоблачили еще четырех делков, пытавшихся наладить продажу трофейного оружия — нелегально вывезенные из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.

Война в Украине. Иллюстративное фото

Среди изъятого у злоумышленников:

российский автомат Калашникова,

противотанковый гранатомет,

около 30 боевых и дымовых гранат Ф-1, РГД-5 и РГД-1,

6 тысяч патронов разного калибра.

Что касается регионов, то злоумышленников разоблачили в Запорожской и Днепропетровской областях. Так, в Запорожской области задержан военный, находившийся в СЗЧ. Он пытался продать 15 ручных осколочных гранат и автомат АК-74 с патронами к нему. Средства поражения были вывезены из районов ведения боевых действий. Также в области объявили о подозрении рецидивисту, который уже судим за кражу, но во время испытательного срока совершил новое преступление. В СБУ сообщили, что злоумышленник пытался продать реактивный противотанковый гранатомет, который приобрел в даркнете, а также 4 корпуса гранат типа РГД с взрывателями к ним.

В Днепропетровской области задержан 34-летний дезертир, который хотел подпольно сбыть арсенал боевых гранат и патронов разного калибра. Оружие он хранил под кроватью в собственном доме. В СБУ отметили, что "трофейное" оружие он получил во время прохождения военной службы на Херсонском направлении и планировал "заработать" на нем после побега из подразделения. Еще один фигурант продавал в интернете 90 артиллерийских мин, гранату и 5918 патронов разного калибра.

"Сейчас задержанным сообщено о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы", — уточнили в СБУ.

