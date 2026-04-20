Масштаби незаконних схем шокують: де опинилася зброя з фронту

Кречмаровская Наталия
В Харківській області затримали військового — дезертир продавав зброю з фронту. У Державному бюро розслідувань повідомили, що військовослужбовець після втечі з частини намагався продавати зброю, отриману в районі бойових дій.
Зброя з фронту. Фото ДБР
Слідство встановило, що чоловік приховував видане йому озброєння та інші засоби ураження. В березні 2026 року, як повідомили в ДБР, залишив частину, а приховане озброєння він забрав із собою. Після цього почав шукати покупців.
У ДБР зазначили, що військовослужбовцю повідомили про підозру у дезертирстві та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 263 КК України).
За цими статтями чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні все частіше викривають схеми незаконного продажу зброї. Нерідко озброєння переправляють з фронту чи прифронтових частин. Про чергове викриття повідомили у Службі безпеки України — затримали ще чотирьох порушників, які намагалися налагодити незаконну торгівлю зброєю в Україні.
Фігуранти продавали засоби ураження, які нелегально вивозили з прифронтових районів та зон ведення бойових дій. Зловмисників викрили в Житомирі, Київській, Дніпропетровській та Вінницькій областях. Серед затриманих — колишній військовий та мобілізований, який самовільно залишив військову частину.