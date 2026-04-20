Масштабы незаконных схем шокируют: где оказалось оружие с фронта

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Харьковской области задержан военный — дезертир продавал оружие с фронта. В Государственном бюро расследований сообщили, что военнослужащий после бегства из части пытался продавать оружие, полученное в районе боевых действий.
Оружие с фронта. Фото ГБР
Следствие установило, что мужчина скрывал выданное ему вооружение и другие способы поражения. В марте 2026 года, как сообщили в ГБР, оставил часть, а скрытое вооружение он унес с собой. После этого стал искать покупателей.
В ГБР отметили, что военнослужащему сообщили о подозрении в дезертирстве и незаконном обращении с оружием (ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
По этим статьям мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине все чаще разоблачают схемы незаконной продажи оружия. Нередко вооружение переправляется с фронта или прифронтовых частей. Об очередном разоблачении сообщили в Службе безопасности Украины — задержали еще четырех нарушителей, пытавшихся наладить незаконную торговлю оружием в Украине.
Фигуранты продавали средства поражения, нелегально вывозимые из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий. Злоумышленников разоблачили в Житомире, Киевской, Днепропетровской и Винницкой областях. Среди задержанных — бывший военный и мобилизованный, самовольно покинувший военную часть.