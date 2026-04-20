Главная Новости Общество происшествия Масштабы незаконных схем шокируют: где оказалось оружие с фронта
Масштабы незаконных схем шокируют: где оказалось оружие с фронта

Оружие с фронта массово продавали в Харьковской области: подробности

20 апреля 2026, 14:42
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Харьковской области задержан военный — дезертир продавал оружие с фронта. В Государственном бюро расследований сообщили, что военнослужащий после бегства из части пытался продавать оружие, полученное в районе боевых действий.

Оружие с фронта. Фото ГБР

Следствие установило, что мужчина скрывал выданное ему вооружение и другие способы поражения. В марте 2026 года, как сообщили в ГБР, оставил часть, а скрытое вооружение он унес с собой. После этого стал искать покупателей.

"Следователи задокументировали попытку продать автомат АК-74 и 17 гранат Ф-1 с запалами за 150 тысяч гривен. Во время передачи оружия его задержали. Кроме того, во время обысков в его квартире изъяли 174 патрона калибра 5,45 мм и снаряженный магазин с 41 патроном”, — говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что военнослужащему сообщили о подозрении в дезертирстве и незаконном обращении с оружием (ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По этим статьям мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине все чаще разоблачают схемы незаконной продажи оружия. Нередко вооружение переправляется с фронта или прифронтовых частей. Об очередном разоблачении сообщили в Службе безопасности Украины — задержали еще четырех нарушителей, пытавшихся наладить незаконную торговлю оружием в Украине.

Фигуранты продавали средства поражения, нелегально вывозимые из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий. Злоумышленников разоблачили в Житомире, Киевской, Днепропетровской и Винницкой областях. Среди задержанных — бывший военный и мобилизованный, самовольно покинувший военную часть.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/dezertir-prodavav-zbroyu-z-frontu-na-harkivshhini-dbr-zatrimalo-vijskovogo
