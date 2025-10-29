Тривожний дзвінок: у ВР попередили про критичну ситуацію для українців

Рубрики
Slava Kot
Україна входить в опалювальний сезон із серйозними енергетичними викликами. Російські удари по газовидобувній інфраструктурі призвели до втрати до 60% внутрішнього видобутку. За словами народної депутатки Інни Совсун, це створює ризики для стабільного проходження зими.
Інна Совсун. Фото з відкритих джерел
Як повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Інна Совсун, при плануванні опалювального сезону уряд виходив з прогнозів щодо українського видобутку газу. Однак ситуація кардинально змінилася після масштабних ударів Росії по газовидобувних підприємствах, коли могло бути вибито до 50-60% видобутку газу.
З огляду на втрати у газовидобутку, Україна змушена розглядати масштабні імпортні закупівлі. На думку Совсун, це можливо лише за умови прозорості та зрозумілої політики уряду для іноземних партнерів.
Інна Совсун також попередила, що ситуація складна не лише з газом, а й з електрикою. Російські війська концентрують удари по окремих містах, намагаючись знищити енергосистему локально.
