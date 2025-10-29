Тривожний дзвінок: у ВР попередили про критичну ситуацію для українців

Україна входить в опалювальний сезон із серйозними енергетичними викликами. Російські удари по газовидобувній інфраструктурі призвели до втрати до 60% внутрішнього видобутку. За словами народної депутатки Інни Совсун, це створює ризики для стабільного проходження зими.

Інна Совсун. Фото з відкритих джерел

Як повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Інна Совсун, при плануванні опалювального сезону уряд виходив з прогнозів щодо українського видобутку газу. Однак ситуація кардинально змінилася після масштабних ударів Росії по газовидобувних підприємствах, коли могло бути вибито до 50-60% видобутку газу.

"Це не означає, що у нас зникло 50-60% газу, тому що частина газу закачана у газосховищах, де зараз і зберігається. Але, вочевидь, що у перерахуванні наступного опалювального сезону ми розраховували, що будемо продовжувати видобувати газ в певних обсягах за певні проміжки часу, таким чином забезпечуючи себе газом. Зараз, коли ми великою мірою не можемо продовжувати видобуток газу, нам критично необхідною стає закупівля газу в іноземних партнерів", — пояснює Совсун.

З огляду на втрати у газовидобутку, Україна змушена розглядати масштабні імпортні закупівлі. На думку Совсун, це можливо лише за умови прозорості та зрозумілої політики уряду для іноземних партнерів.

Інна Совсун також попередила, що ситуація складна не лише з газом, а й з електрикою. Російські війська концентрують удари по окремих містах, намагаючись знищити енергосистему локально.

"Росія намагається зосередитися на конкретних містах — ми бачили ситуацію в Шостці, Чернігові та Чернігівщині, де вони добивають систему до стану, коли неможливо відремонтувати. Це не буде тотальний блекаут по всій країні, але в якихось окремих містах може бути дуже складна ситуація", — застерегла депутатка.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, скільки газу бракує Україні на зиму.

Також "Коментарі" писали, коли починається опалювальний сезон в Україні.