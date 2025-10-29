Тревожный звонок: в ВР предупредили о критической ситуации для украинцев

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украина входит в отопительный сезон с серьезными энергетическими вызовами. Российские удары по газодобывающей инфраструктуре привели к потере до 60% внутренней добычи. По словам народного депутата Инны Совсун, это создает риски для стабильного прохождения зимы.
Инна Совсун. Фото из открытых источников
Как сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун, при планировании отопительного сезона правительство исходило из прогнозов по украинской добыче газа. Однако ситуация кардинально изменилась после масштабных ударов России по газодобывающим предприятиям, когда могло быть выбито до 50-60% добычи газа.
Учитывая потери в газодобыче, Украина вынуждена рассматривать масштабные импортные закупки. По мнению Совсун, это возможно только при прозрачности и понятной политике правительства для иностранных партнеров.
Инна Совсун также предупредила, что ситуация сложна не только с газом, но и электричеством. Российские войска концентрируют удары по отдельным городам, пытаясь уничтожить энергосистему локально.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько газа не хватает Украине на зиму.
Также "Комментарии" писали, когда начинается отопительный сезон в Украине.