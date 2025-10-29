logo

Тревожный звонок: в ВР предупредили о критической ситуации для украинцев
Тревожный звонок: в ВР предупредили о критической ситуации для украинцев

Российские удары по газодобывающей инфраструктуре выбили до 60% украинской добычи. Инна Совсун заявила, что Украине срочно требуется импорт газа, чтобы пройти зиму.

29 октября 2025, 09:15
Автор:
Slava Kot

Украина входит в отопительный сезон с серьезными энергетическими вызовами. Российские удары по газодобывающей инфраструктуре привели к потере до 60% внутренней добычи. По словам народного депутата Инны Совсун, это создает риски для стабильного прохождения зимы.

Тревожный звонок: в ВР предупредили о критической ситуации для украинцев

Инна Совсун. Фото из открытых источников

Как сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун, при планировании отопительного сезона правительство исходило из прогнозов по украинской добыче газа. Однако ситуация кардинально изменилась после масштабных ударов России по газодобывающим предприятиям, когда могло быть выбито до 50-60% добычи газа.

"Это не значит, что у нас исчезло 50-60% газа, потому что часть газа закачана в газохранилищах, где сейчас и хранится. Но, очевидно, что в пересчете следующего отопительного сезона мы рассчитывали, что будем продолжать добывать газ в определенных объемах за определенные промежутки времени, таким образом обеспечивая себя газом. Сейчас, когда мы в большой степени не можем продолжать добычу газа, нам критически необходима закупка газа у иностранных партнеров", — объясняет Совсун.

Учитывая потери в газодобыче, Украина вынуждена рассматривать масштабные импортные закупки. По мнению Совсун, это возможно только при прозрачности и понятной политике правительства для иностранных партнеров.

Инна Совсун также предупредила, что ситуация сложна не только с газом, но и электричеством. Российские войска концентрируют удары по отдельным городам, пытаясь уничтожить энергосистему локально.

"Россия пытается сосредоточиться на конкретных городах – мы видели ситуацию в Шостке, Чернигове и Черниговщине, где они добивают систему до состояния, когда невозможно отремонтировать. Это не будет тотальный блекаут по всей стране, но в каких-то отдельных городах может быть очень сложная ситуация", – предупредила депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько газа не хватает Украине на зиму.

Также "Комментарии" писали, когда начинается отопительный сезон в Украине.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
