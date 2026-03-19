Три ключові кроки, які можуть врятувати життя у перші хвилини після ядерного удару

Ядерна зброя залишається однією з найстрашніших загроз для людства. Її руйнівна сила здатна знищувати будівлі на багато кілометрів навколо епіцентру та завдавати смертельної радіації всьому живому. Під час атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі понад 90% загиблих були мирними жителями. Проте дослідники наголошують, що навіть у разі ядерної атаки тисячі людей можуть вижити, якщо правильно діяти в перші хвилини після вибуху.

Швидка реакція та кілька простих кроків можуть значно підвищити шанси на порятунок під час ядерного удару.

Не дивіться на спалах після ядерного вибуху

Першою ознакою ядерного удару є сліпучий спалах світла, який значно яскравіший за сонце. Люди, які дивляться на нього безпосередньо, ризикують отримати серйозне пошкодження сітківки або втратити зір.

Фахівці з Американського Червоного Хреста радять негайно відвернутися, заплющити очі та сховатися за будь-якою перешкодою. На відстані до 15 кілометрів від епіцентру теплове випромінювання може викликати опіки другого або третього ступеня лише за кілька секунд.

Крім того, небезпечно стояти біля вікон і спостерігати за грибоподібною хмарою, яка піднімається в небо зі швидкістю понад 160 км/год. Скло може розлетітися від ударної хвилі та завдати смертельних поранень.

Негайно шукайте міцне укриття

Через кілька секунд після спалаху від місця вибуху йде потужна ударна хвиля. Вона рухається швидше за звук і може вибити всі вікна на відстані до 20 кілометрів. За даними Центрів контролю та профілактики захворювань США, надлишковий тиск від такої хвилі здатен зруйнувати будівлі або спричинити масові травми. Потужні вітри можуть досягати швидкості понад 250 км/год, піднімаючи уламки та перетворюючи їх на небезпечні снаряди.

Найкраще рішення у такому випадку, це якнайшвидше зайти до найближчої міцної будівлі. Найбезпечнішими місцями вважаються підвали або внутрішні кімнати без вікон. Експерти також радять уникати коридорів, дверних прорізів і великих скляних поверхонь. Якщо підвалу немає, варто розміститися в кутку кімнати, обличчям до напрямку вибуху. Це допоможе частково захиститися від уламків та хвилі тиску спричиненої ядерним ударом.

Залишайтеся в укритті до трьох днів після ядерного вибуху

Після того, як ви уникнули осліплення та пережили руйнівну хвилю, що сталася після ядерного удару, тепер у вас буде 5-10 хвилин, щоб зібратися та знайти краще сховище. Після ядерного вибуху головну небезпеку становить радіоактивний пил, який може осідати на землю протягом перших годин. Саме тому фахівці радять залишатися в укритті щонайменше 24 години, а в ідеалі до 72 годин.

Рекомендації Міжнародної комісії з радіологічного захисту передбачають, що після потрапляння до укриття потрібно зняти верхній одяг та по можливості помитися водою. Це може видалити до 90% радіоактивних частинок, які осіли на шкірі або тканині.

Також варто закрити вентиляційні отвори, вікна та двері, щоб радіоактивний пил не потрапляв усередину приміщення. Якщо є можливість, слід взяти із собою воду, їжу та інші необхідні речі, адже перебування в укритті може тривати кілька днів. Щойно ви забезпечите себе всіма цими речами, найкраще просто почекати та дотримуватися будь-яких місцевих рекомендацій щодо безпеки, які можуть бути видані тими, хто вижив.

