Три ключевых шага, которые могут спасти жизнь в первые минуты после ядерного удара

Ядерное оружие остается одной из самых страшных угроз человечеству. Его разрушительная сила способна уничтожать здания на многие километры вокруг эпицентра и нанести смертельную радиацию всему живому. В ходе атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки более 90% погибших были мирными жителями. Однако исследователи отмечают, что даже в случае ядерной атаки тысячи людей могут выжить, если правильно действовать в первые минуты после взрыва.

Быстрая реакция и несколько простых шагов могут значительно повысить шансы спасения во время ядерного удара.

Не смотрите на вспышку после ядерного взрыва

Первым признаком ядерного удара является ослепительная вспышка света, которая значительно ярче солнца. Люди, смотрящие на него напрямую, рискуют получить серьезное повреждение сетчатки или потерять зрение.

Специалисты из Американского Красного Креста советуют немедленно отвлечься, закрыть глаза и скрыться за любым препятствием. На расстоянии до 15 километров от эпицентра тепловое излучение может вызвать ожоги второй или третьей ступени всего за несколько секунд.

Кроме того, опасно стоять у окон и наблюдать за грибовидным облаком, которое поднимается в небо со скоростью более 160 км/ч. Стекло может разлететься от ударной волны и нанести смертельные ранения.

Немедленно ищите крепкое укрытие

Через несколько секунд после вспышки от места взрыва идет мощная ударная волна. Она двигается быстрее звука и может выбить все окна на расстоянии до 20 километров. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США, избыточное давление от такой волны способно разрушить здания или повлечь за собой массовые травмы. Мощные ветры могут достигать скорости более 250 км/ч, поднимая обломки и превращая их в опасные снаряды.

Лучшее решение в таком случае, это как можно быстрее зайти в ближайшее крепкое здание. Самыми безопасными местами считаются подвалы или внутренние комнаты без окон. Эксперты также советуют избегать коридоров, дверных проемов и больших стеклянных поверхностей. Если подвала нет, следует разместиться в углу комнаты, лицом к направлению взрыва. Это поможет частично защититься от обломков и волны давления, вызванных ядерным ударом.

Оставайтесь в укрытии до трех дней после ядерного взрыва

После того, как вы избежали ослепления и пережили разрушительную волну после ядерного удара, теперь у вас будет 5-10 минут, чтобы собраться и найти лучшее убежище. После ядерного взрыва главную опасность представляет радиоактивная пыль, которая может оседать на землю в течение первых часов. Именно поэтому специалисты советуют оставаться в укрытии не менее 24 часов, а в идеале до 72 часов.

Рекомендации Международной комиссии по радиологической защите предусматривают, что после попадания в укрытие нужно снять верхнюю одежду и по возможности помыться водой. Это может удалить до 90% радиоактивных частиц, осевших на коже или ткани.

Также следует закрыть вентиляционные проемы, окна и двери, чтобы радиоактивная пыль не попадала внутрь помещения. Если есть возможность, следует взять с собой воду, еду и другие необходимые вещи, ведь пребывание в укрытии может занять несколько дней. Как только вы обеспечите себя всеми этими вещами, лучше просто подождать и придерживаться любых местных рекомендаций по безопасности, которые могут быть выданы выжившими.

