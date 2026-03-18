Експерт назвав фатальну помилку, яку люди можуть зробити в перші секунди після ядерного вибуху

У разі ядерного удару перші секунди після вибуху можуть стати вирішальними для виживання. Однак, за словами фахівців, більшість людей інстинктивно зробили б саме те, що може коштувати їм життя, а саме спробували б утекти автомобілем.

Фізик-радіолог з Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса Брук Буддемайєр в інтерв’ю Business Insider стверджує, що після ядерного вибуху людина має лише кілька секунд, щоб правильно відреагувати.

Що відбувається в перші секунди після ядерного вибуху

За словами Буддемайєра, першою ознакою ядерного вибуху буде сліпучий спалах світла. Люди, які перебувають на відстані до 15 кілометрів від епіцентру, можуть отримати тимчасову або тривалу сліпоту. Уже за мить у небі з’являється характерна грибоподібна хмара, яка підіймається зі швидкістю понад 160 км/год.

Якщо людина перебуває поза зоною миттєвого знищення, у неї є лише кілька секунд до ударної хвилі. Буддемайєр стверджує, що саме в цей момент багато хто зробить фатальну помилку та спробує сісти в автомобіль і виїхати з небезпечної зони.

"Не сідайте в машину. Не намагайтеся керувати автомобілем і не думайте, що скло та метал транспортного засобу можуть вас захистити", — вказує фізик.

За його словами, ядерний вибух супроводжується потужним електромагнітним імпульсом (ЕМІ), який може вивести з ладу електроніку. За оцінками Комісії з електромагнітних технологій, приблизно дві третини автомобілів на дорозі можуть отримати технічні збої, а частина повністю зупинитися. Крім того, водії можуть бути тимчасово осліплені яскравим спалахом. Як наслідок, це значно підвищує ризик масових аварій на дорогах ще до того, як ударна хвиля досягне місця події.

Фізик поперджає, що будь-хто, хто перебуває у близькому радіусі вибухової хвилі, отримає важкі опіки третього ступеня від безпосереднього теплового випромінювання вибуху, яке відбувається так швидко, що верхні шари шкіри фактично відпадають від вашого тіла. Крім того, автомобіль не здатен захистити від теплового випромінювання, а вибухова хвиля здатна знищити скло авта на великій відстані, приблизно до 17 кілометрів від епіцентру.

Що потрібно робити при ядерному вибуху

За словами Буддемайєра, у разі ядерного вибуху слід дотримуватися простого принципу: "зайди всередину, залишайся там і слухай інформацію". Це означає, що потрібно бігти до укриття, щойно побачите спалах світла. Хоча у вас є лише кілька секунд до вибухової хвилі, у вас може бути до п’яти хвилин, щоб знайти потрібне укриття.

"Зайдіть всередину… і дістаньтеся до центру цієї будівлі. Якщо у вас є доступ до підземних приміщень, піти туди буде найкращим рішенням", – сказав фізик зауваживши, що підвали мають найбільший захист від радіації.

За його словами, таке укриття може захистити від радіоактивних частинок, які утворюються після вибуху та випромінюють небезпечне гамма-випромінювання. Крім того, він рекомендує залишатися в укритті щонайменше 48 годин, закрити вентиляційні отвори та за можливості слухати радіо або офіційні повідомлення.

