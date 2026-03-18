Эксперт назвал роковую ошибку, которую люди могут совершить в первые секунды после ядерного взрыва

В случае ядерного удара первые секунды после взрыва могут оказаться решающими для выживания. Однако, по словам специалистов, большинство людей инстинктивно сделали бы именно то, что может стоить им жизни, а именно попытались бы скрыться на автомобиле.

Что делать после ядерного взрыва.

Физик-радиолог из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса Брук Буддемайер в интервью Business Insider утверждает, что после ядерного взрыва у человека есть лишь несколько секунд, чтобы правильно отреагировать.

Что происходит в первые секунды после ядерного взрыва

По словам Буддемайера, первым признаком ядерного взрыва будет ослепительная вспышка света. Люди, находящиеся в 15 километрах от эпицентра, могут получить временную или длительную слепоту. Уже через мгновение в небе появляется характерное грибовидное облако, которое поднимается со скоростью более 160 км/ч.

Если человек находится вне зоны мгновенного уничтожения, у него есть всего несколько секунд до ударной волны. Буддемайер утверждает, что именно в этот момент многие совершат роковую ошибку и попытаются сесть в автомобиль и выехать из опасной зоны.

"Не садитесь в машину. Не пытайтесь водить автомобиль и не думайте, что стекло и металл транспортного средства могут вас защитить", — указывает физик.

По его словам, ядерный взрыв сопровождается мощным электромагнитным импульсом (ЭМИ), который может вывести из строя электронику. По оценкам Комиссии по электромагнитным технологиям, примерно две трети автомобилей на дороге могут получить технические сбои, а часть полностью остановиться. Кроме того, водители могут быть временно ослеплены яркой вспышкой. Как следствие это значительно повышает риск массовых аварий на дорогах еще до того, как ударная волна достигнет места происшествия.

Физик предупреждает, что любой, кто находится в близком радиусе взрывной волны, получит тяжелые ожоги третьей степени от непосредственного теплового излучения взрыва, которое происходит так быстро, что верхние слои кожи фактически отпадают от вашего тела. Кроме того, автомобиль не способен защитить от теплового излучения, а взрывная волна способна уничтожить стекло автомобиля на большом расстоянии примерно до 17 километров от эпицентра.

Что нужно делать при ядерном взрыве

По словам Буддемайера, в случае ядерного взрыва следует придерживаться простого принципа: "зайди внутрь, оставайся там и слушай информацию". Это значит, что нужно бежать к укрытию, как только увидите вспышку света. Хотя у вас есть несколько секунд до взрывной волны, у вас может быть до пяти минут, чтобы найти нужное укрытие.

"Зайдите внутрь… и добирайтесь до центра этого здания. Если у вас есть доступ к подземным помещениям, пойти туда будет лучшим решением", – сказал физик, заметив, что подвалы имеют наибольшую защиту от радиации.

По его словам, такое укрытие может оградить от радиоактивных частиц, которые образуются после взрыва и излучают опасное гамма-излучение. Кроме того, он рекомендует оставаться в укрытии не менее 48 часов, закрыть вентиляционные отверстия и по возможности слушать радио или официальные сообщения.

