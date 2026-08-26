Трагедія в Ісламабаді: через вогонь у столичній лікарні загинули 15 новонароджених

Жахлива трагедія сколихнула столицю Пакистану, де внаслідок масштабного займання у державній лікарні PIMS обірвалися життя щонайменше 15 немовлят. За інформацією міжнародного агентства Reuters, стихія спалахнула приблизно о сьомій годині ранку на третьому поверсі медичного комплексу, саме в корпусі, де розташовувалося відділення матері та дитини.

Ілюстративне фото

Місцевий телеканал Geo TV оприлюднив приголомшливі дані про те, що в епіцентрі вогню перебувало 16 новонароджених малюків.

"З усього приміщення, охопленого полум'ям, живим вдалося витягнути лише одну дитину", — повідомили журналісти з місця події.

Лікарі та рятувальники до останнього боролися за життя інших дітей, проте чадний газ та висока температура не залишили їм шансів.

За попередніми висновками експертів, причиною займання став технічний збій.

"До трагедії призвела несправність системи кондиціонування повітря", — зазначили представники екстрених служб, які працювали над ліквідацією вогню.

Наразі на місці інциденту продовжують роботу криміналісти та профільні фахівці, які встановлюють, чому протипожежна система не спрацювала вчасно.

Реакція вищого керівництва країни на інцидент була миттєвою та жорсткою. Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф особисто взяв під контроль хід слідства.

"Я доручив негайно провести всебічне розслідування цієї страшної події", — заявив очільник уряду.

Він наголосив, що всі відповідальні за технічний стан закладу особи будуть притягнуті до суворої відповідальності за законом, а міністерство охорони здоров'я проведе невідкладні перевірки систем безпеки в усіх державних лікарнях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що контррозвідка СБУ спіймала "на гарячому" військового, який шпигував для РФ на Одещині.