Трагедия в Исламабаде: из-за огня в столичной больнице погибли 15 новорожденных

Ужасная трагедия всколыхнула столицу Пакистана, где в результате масштабного воспламенения в государственной больнице PIMS оборвались жизни по меньшей мере 15 младенцев. По информации международного агентства Reuters , стихия вспыхнула примерно в семь часов утра на третьем этаже медицинского комплекса, именно в корпусе, где располагалось отделение матери и ребенка.

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Местный телеканал Geo TV обнародовал потрясающие данные о том, что в эпицентре огня находились 16 новорожденных малышей.

"Из всего помещения, охваченного пламенем, живым удалось вытащить только одного ребенка", — сообщили журналисты с места происшествия.

Врачи и спасатели до последнего боролись за жизнь других детей, однако угарный газ и высокая температура не оставили им шансов.

По предварительным выводам экспертов причиной возгорания стал технический сбой.

"К трагедии привела неисправность системы кондиционирования воздуха", — отметили представители экстренных служб, работавших над ликвидацией огня.

В настоящее время на месте инцидента продолжают работу криминалисты и профильные специалисты, устанавливающие, почему противопожарная система не сработала вовремя.

Реакция высшего руководства страны на инцидент была мгновенной и жесткой. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф лично взял под контроль ход следствия.

"Я поручил немедленно провести всестороннее расследование этого страшного события", — заявил глава правительства.

Он отметил, что все ответственные за техническое состояние учреждения лица будут привлечены к строгой ответственности по закону, а министерство здравоохранения проведет безотлагательные проверки систем безопасности во всех государственных больницах.

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