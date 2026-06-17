Трагедія у небі Хмельниччини: правоохоронці дістали «чорний ящик» з Су-24М

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження через падіння фронтового бомбардувальника Су-24М у Хмельницькій області. Трагедія, яка забрала життя двох захисників України, трапилася ввечері 16 червня 2026 року в районі одного з населених пунктів регіону. Відомо, що літак виконував завдання відповідно до офіційного бойового розпорядження.

Місце падіння літака. Фото: Прокуратура

У відомстві наголошують на важливості детального вивчення кожного подібного інциденту.

"Будь-яка трагедія, пов’язана зі смертю наших військових, вимагає максимально скрупульозного та об’єктивного аналізу, — зазначають у Державному бюро розслідувань. — Ми гарантуємо проведення всебічного та незалежного слідства, щоб чітко відтворити хід подій та з'ясувати точні чинники, які призвели до аварії".

Внаслідок авіатрощі країна втратила двох військовослужбовців. Один із них приєднався до лав армії як доброволець у перший же день повномасштабного вторгнення — 24 лютого 2022 року. Його колега пов'язав своє життя з військовою авіацією значно раніше, обравши цей професійний шлях ще у 2019 році. Команда ДБР уже висловила глибокі співчуття родинам та побратимам полеглих льотчиків.





Одразу після отримання сигналу про катастрофу на місце виїхали слідчі Центрального апарату ДБР та теруправління Хмельницького.

"Наші фахівці вже вилучили бортовий самописець літака для детальної експертизи, — повідомили у слідчій групі ДБР. — Крім "чорно го ящика ", до рук експертів передано бортовий журнал, документацію медичного огляду пілотів, записи керівника польотів аеродрому та інші службові папери".

Наразі правоохоронці детально вивчають технічний стан Су-24М та всі нюанси організації цього вильоту. Справу попередньо кваліфікували за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 416 КК України). Нагляд за розслідуванням забезпечує Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що жертвами авіатрощі стали майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. Вони до останнього виконували свій військовий обов’язок, захищаючи Україну в умовах війни. Загибель льотчиків стала важкою втратою для Повітряних сил ЗСУ та всієї української військової спільноти.



