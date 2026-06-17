Трагедия в небе Хмельнитчины: правоохранители достали «черный ящик» из Су-24М

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство из-за падения фронтового бомбардировщика Су-24М в Хмельницкой области. Трагедия, унесшая жизни двух защитников Украины, произошла вечером 16 июня 2026 года в районе одного из населенных пунктов региона. Известно, что самолет выполнял задачи в соответствии с официальным боевым распоряжением.

Место падения самолета. Фото: Прокуратура

В ведомстве подчеркивают важность детального изучения каждого подобного инцидента.

"Любая трагедия, связанная со смертью наших военных, требует максимально скрупулезного и объективного анализа, — отмечают в Государственном бюро расследований. — Мы гарантируем проведение всестороннего и независимого следствия, чтобы четко воспроизвести ход и выяснить точные факторы, которые привели к аварии".

В результате авиатрощи страна потеряла двух военнослужащих. Один из них присоединился к рядам армии как доброволец в первый же день полномасштабного вторжения — 24 февраля 2022 года. Его коллега связала свою жизнь с военной авиацией значительно раньше, выбрав этот профессиональный путь еще в 2019 году. Команда ГБР уже выразила глубокие соболезнования семьям и побратимам павших летчиков.





Сразу после получения сигнала о крушении на место выехали следователи Центрального аппарата ГБР и теруправления Хмельницкого.

"Наши специалисты уже изъяли бортовой самописец самолета для детальной экспертизы, – сообщили в следственной группе ГБР. — Кроме "черного ящика ", в руки экспертов переданы бортовой журнал, документацию медицинского осмотра пилотов, записи руководителя полетов аэродрома и другие служебные бумаги".

Правоохранители подробно изучают техническое состояние Су-24М и все нюансы организации этого вылета. Дело предварительно квалифицировали по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 416 УК Украины). Надзор за расследованием обеспечивает Хмельницкая специализированная прокуратура в сфере обороны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что жертвами авиакатастрофы стали майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко. Они до последнего выполняли свой военный долг, защищая Украину в условиях войны. Гибель летчиков стала тяжелой потерей для Воздушных сил ВСУ и всего украинского военного сообщества.



