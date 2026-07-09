Трагедія на трасі Київ-Одеса: знову зіткнулася фура та пасажирський автобус

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Недилько Ксения
На автомобільній дорозі Київ-Одеса вранці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками. Неподалік села Одаї, що у Ширяївській громаді Березівського району, не розминулися велика вантажівка марки MAN та пасажирський мікроавтобус Mercedes, який перевозив людей у приватних справах.
Наслідки ДТП на Одещині. Фото: НПУ
Удар виявився надзвичайно сильним та приніс велике горе. За оновленими даними правоохоронців, життя однієї дитини обірвалося безпосередньо в момент автокатастрофи.
Медики та рятувальники оперативно розгорнули допомогу на місці трагедії. Кількість постраждалих виявилася значною, причому більшість із тих, кого забрали до лікарні, — це діти.
Наразі на ділянці дороги, де стався прикритий інцидент, усе ще працюють слідчі та патрульні загони. Проїзд автомобілів у бік Одеси залишається частково ускладненим, тому водіїв просять враховувати обмеження.
Слідчі вже внесли всі відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські розпочали офіційне розслідування, щоб встановити, хто саме порушив правила безпеки та став винуватцем цієї смертельної аварії.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що у Миколаївській області вранці 4 липня сталася
смертельна ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки. Загинули 12
людей, ще 6 – постраждали. Про це повідомив у себе в Телеграм президент України
Володимир Зеленський.