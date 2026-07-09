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Трагедія на трасі Київ-Одеса: знову зіткнулася фура та пасажирський автобус

Поліція розслідує важку аварію біля села Одаї: серед травмованих — шестеро неповнолітніх

9 липня 2026, 11:50
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Недилько Ксения

На автомобільній дорозі Київ-Одеса вранці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками. Неподалік села Одаї, що у Ширяївській громаді Березівського району, не розминулися велика вантажівка марки MAN та пасажирський мікроавтобус Mercedes, який перевозив людей у приватних справах.

Трагедія на трасі Київ-Одеса: знову зіткнулася фура та пасажирський автобус

Наслідки ДТП на Одещині. Фото: НПУ

"За попередньою інформацією, у салоні мікроавтобуса перебували 15 пасажирів та водій", — повідомили в поліції Одещини, описуючи перші деталі ранкової аварії.

Удар виявився надзвичайно сильним та приніс велике горе. За оновленими даними правоохоронців, життя однієї дитини обірвалося безпосередньо в момент автокатастрофи.

Трагедія на трасі Київ-Одеса: знову зіткнулася фура та пасажирський автобус - фото 2


"Внаслідок автопригоди загинув 15-річний хлопець, який перебував в салоні мікроавтобуса", — зазначили у відомстві. Окрім загиблого підлітка, значна кількість людей зазнала серйозних травм і потребувала негайної госпіталізації.

Медики та рятувальники оперативно розгорнули допомогу на місці трагедії. Кількість постраждалих виявилася значною, причому більшість із тих, кого забрали до лікарні, — це діти.

"Ще дев’ятеро людей, серед яких шестеро неповнолітніх, госпіталізовані", — підкреслили у поліції. Водночас іншим травмованим госпіталізація не знадобилася, оскільки "п’ятьом постраждалим надана медична допомога на місці".

Наразі на ділянці дороги, де стався прикритий інцидент, усе ще працюють слідчі та патрульні загони. Проїзд автомобілів у бік Одеси залишається частково ускладненим, тому водіїв просять враховувати обмеження.

Слідчі вже внесли всі відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські розпочали офіційне розслідування, щоб встановити, хто саме порушив правила безпеки та став винуватцем цієї смертельної аварії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Миколаївській області вранці 4 липня сталася смертельна ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки. Загинули 12 людей, ще 6 – постраждали. Про це повідомив у себе в Телеграм президент України Володимир Зеленський.



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