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Моторошна ДТП на Миколаївщині з автобусом та вантажівкою: кількість жертв зросла

Кількість загиблих у результаті ДТП вже зросла до 12

4 липня 2026, 12:13
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Кравцев Сергей

У Миколаївській області вранці 4 липня сталася смертельна ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки. Загинули 12 людей, ще 6 – постраждали. Про це повідомив у себе в Телеграм президент України Володимир Зеленський.

Моторошна ДТП на Миколаївщині з автобусом та вантажівкою: кількість жертв зросла

ДТП у Миколаївській області. Фото: ДСНС

"Була доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо трагічної ДТП в Миколаївській області. На трасі Миколаїв – Одеса зіткнулися вантажний автомобіль і мікроавтобус. На жаль, станом на зараз відомо про дванадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Шість людей травмовано. На місці аварії працюють усі необхідні служби: рятувальники, поліцейські, медики", – зазначив президент. 

Він також повідомив, що зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії, триває встановлення даних загиблих і постраждалих.

За попередніми даними пресслужби поліції у Миколаївській області, на автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" між селами Красне та Нечаяне сталась ДТП. Трагедія сталася сьогодні, 4 липня, близько 7:40.

Маршрутний мікроавтобус Mercedes Sprinter віз пасажирів з Одеси до Миколаєва. За попередніми даними, водій автобуса допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, де відбулось зіткнення із вантажним транспортним засобом Volvo.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Рівненській області зафіксовано жахливу аварію на залізниці. У селищі Квасилів пасажирський мікроавтобус потрапив під колеса потяга. Потужний удар призвів до значних руйнувань та жертв серед людей, які перебували в салоні маршрутного таксі. Залізничники вже попередили про вимушені зміни у графіку перевезень на цій лінії через проведення екстрених робіт.

"На залізничному переїзді в Рівненській області сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса з поїздом", — офіційно заявили в "Укрзалізниці".



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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19766
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