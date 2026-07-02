Смертельна ДТП на залізничному переїзді на Рівненщині: потяг протаранив маршрутку, багато загиблих

У Рівненській області зафіксовано жахливу аварію на залізниці. У селищі Квасилів пасажирський мікроавтобус потрапив під колеса потяга. Потужний удар призвів до значних руйнувань та жертв серед людей, які перебували в салоні маршрутного таксі. Залізничники вже попередили про вимушені зміни у графіку перевезень на цій лінії через проведення екстрених робіт.

Страшна ДТП на Рівненщині. Фото: НПУ

"На залізничному переїзді в Рівненській області сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса з поїздом", — офіційно заявили в "Укрзалізниці".

У компанії додали, що через ліквідацію наслідків інциденту "рух на дільниці тимчасово обмежено".

ДТП трапилася сьогодні, 2 липня, вдень. На місце аварії негайно виїхали медики, бійці ДСНС та патрульні. Правоохоронці підтвердили інформацію про жертв, кількість яких, на жаль, зросла під час огляду місця події.

"Дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса сталася сьогодні, 2 липня, близько 13:55 у селищі Квасилів", — деталізували в Поліції Рівненщини.

У пресслужбі поліцейського відомства констатували тяжкі наслідки зіткнення: "Наразі відомо про чотирьох загиблих".

Також лікарі намагаються врятувати інших пасажирів, які отримали травми різного ступеня важкості.

"Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу", — наголосили правоохоронці.

На місці події продовжують працювати криміналісти та залізничники. Експерти мають з'ясувати, чому водій маршрутки опинився на коліях під час руху потяга та чи працювала світлофорна сигналізація на переїзді.

Усі обставини аварії будуть встановлені за результатами перевірки, а детальнішу інформацію представники екстрених служб обіцяють оприлюднити трохи згодом.

Інформація оновлюється.







