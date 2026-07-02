Смертельное ДТП на железнодорожном переезде в Ровенской области: поезд протаранил маршрутку, много погибших

В Ровенской области зафиксирована ужасная авария на железной дороге. В поселке Квасилов пассажирский микроавтобус попал под колеса поезда. Мощный удар привел к значительным разрушениям и жертвам среди людей, находившихся в салоне маршрутного такси. Железнодорожники уже предупредили о вынужденных изменениях в графике перевозок на этой линии из-за проведения экстренных работ.

Страшная ДТП в Ровенской области. Фото: НПУ

"На железнодорожном переезде в Ровенской области произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с поездом", — официально заявили в "Укрзализныце".

В компании добавили, что из-за ликвидации последствий инцидента "движение на участке временно ограничено".

ДТП произошло сегодня, 2 июля, днем. На место аварии немедленно выехали медики, бойцы ГСЧС и патрульные. Правоохранители подтвердили информацию о жертвах, количество которых, к сожалению, возросло при осмотре места происшествия.

"Дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и маршрутного автобуса произошло сегодня, 2 июля, около 13.55 в поселке Квасилов", — детализировали в Полиции Ровенщины.

В пресс-службе полицейского ведомства констатировали тяжелые последствия столкновения: "Пока известно о четырех погибших".

Также врачи пытаются спасти других пассажиров, получивших травмы разной степени тяжести.

"Кроме того, есть травмированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь", — подчеркнули правоохранители.

На месте происшествия продолжают работать криминалисты и железнодорожники. Эксперты должны выяснить, почему водитель маршрутки оказался на путях во время движения поезда и работала ли светофорная сигнализация на переезде.

Все обстоятельства аварии будут установлены по результатам проверки, а более подробную информацию представители экстренных служб обещают обнародовать несколько позже.

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