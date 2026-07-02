Смертельное ДТП на железнодорожном переезде в Ровенской области: поезд протаранил маршрутку, много погибших

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Недилько Ксения
В Ровенской области зафиксирована ужасная авария на железной дороге. В поселке Квасилов пассажирский микроавтобус попал под колеса поезда. Мощный удар привел к значительным разрушениям и жертвам среди людей, находившихся в салоне маршрутного такси. Железнодорожники уже предупредили о вынужденных изменениях в графике перевозок на этой линии из-за проведения экстренных работ.
Страшная ДТП в Ровенской области. Фото: НПУ
"На железнодорожном переезде в Ровенской области произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с поездом", — официально заявили в "Укрзализныце".
В компании добавили, что из-за ликвидации последствий инцидента "движение на участке временно ограничено".
ДТП произошло сегодня, 2 июля, днем. На место аварии немедленно выехали медики, бойцы ГСЧС и патрульные. Правоохранители подтвердили информацию о жертвах, количество которых, к сожалению, возросло при осмотре места происшествия.
"Дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и маршрутного автобуса произошло сегодня, 2 июля, около 13.55 в поселке Квасилов", — детализировали в Полиции Ровенщины.
В пресс-службе полицейского ведомства констатировали тяжелые последствия столкновения: "Пока известно о четырех погибших".
Также врачи пытаются спасти других пассажиров, получивших травмы разной степени тяжести.
"Кроме того, есть травмированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь", — подчеркнули правоохранители.
На месте происшествия продолжают работать криминалисты и железнодорожники. Эксперты должны выяснить, почему водитель маршрутки оказался на путях во время движения поезда и работала ли светофорная сигнализация на переезде.
Все обстоятельства аварии будут установлены по результатам проверки, а более подробную информацию представители экстренных служб обещают обнародовать несколько позже.
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