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Жуткое ДТП в Николаевской области с автобусом и грузовиком: количество жертв возросло

Число погибших в результате ДТП уже возросло до 12

4 июля 2026, 12:13
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Кравцев Сергей

В Николаевской области утром 4 июля произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. Погибли 12 человек, еще 6 – пострадали. Об этом сообщил у себя в Телеграмме президент Украины Владимир Зеленский.

Жуткое ДТП в Николаевской области с автобусом и грузовиком: количество жертв возросло

ДТП в Николаевской области. Фото: ГСЧС

"Был доклад министра внутренних дел Игоря Клименко о трагическом ДТП в Николаевской области. На трассе Николаев – Одесса столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о двенадцати погибших. Мои соболезнования родным и близким. Шесть человек травмированы. На месте аварии работают все необходимые службы: спасатели, полицейские, медики", – отметил президент.

Он также сообщил, что в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, идет установка данных погибших и пострадавших.

По предварительным данным прессслужбы полиции в Николаевской области, на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" между селами Красное и Нечаяное произошло ДТП. Трагедия произошла сегодня, 4 июля, около 7.40.

Маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter вез пассажиров из Одессы в Николаев. По предварительным данным, водитель автобуса допустил выезд за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием и неконтролируемым выездом на встречную полосу движения транспорта, где произошло столкновение с грузовым транспортным средством Volvo.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Ровенской области зафиксирована ужасная авария на железной дороге. В поселке Квасилов пассажирский микроавтобус попал под колеса поезда. Мощный удар привел к значительным разрушениям и жертвам среди людей, находившихся в салоне маршрутного такси. Железнодорожники уже предупредили о вынужденных изменениях в графике перевозок на этой линии из-за проведения экстренных работ.

"На железнодорожном переезде в Ровенской области произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с поездом", – официально заявили в "Укрзализныце".



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19766
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