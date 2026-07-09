Трагедия на трассе Киев-Одесса: снова столкнулась фура и пассажирский автобус

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Недилько Ксения
На автомобильной дороге Киев-Одесса утром произошло масштабное ДТП с тяжелыми последствиями. Недалеко от села Одаи, что в Ширяевской громаде Березовского района, не разминулись большой грузовик марки MAN и пассажирский микроавтобус Mercedes, который перевозил людей по частным делам.
Последствия ДТП в Одесской Области. Фото: НПУ
Удар оказался очень сильным и принес большое горе. По обновленным данным правоохранителей, жизнь одного ребенка оборвалась непосредственно в момент автокатастрофы.
Медики и спасатели оперативно развернули помощь на месте трагедии. Количество пострадавших оказалось значительным, причем большинство из тех, кого забрали в больницу, — это дети.
На участке дороги, где произошел прикрытый инцидент, все еще работают следователи и патрульные отряды. Проезд автомобилей в сторону Одессы остается частично усложненным, потому водителей просят учитывать ограничения.
Следователи уже внесли все сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Полицейские начали официальное расследование, чтобы установить, кто нарушил правила безопасности и стал виновником этой смертельной аварии.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Николаевской области утром 4 июля произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. Погибли 12 человек, еще 6 – пострадали. Об этом сообщил у себя в Телеграмме президент Украины Владимир Зеленский.