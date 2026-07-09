Трагедия на трассе Киев-Одесса: снова столкнулась фура и пассажирский автобус

На автомобильной дороге Киев-Одесса утром произошло масштабное ДТП с тяжелыми последствиями. Недалеко от села Одаи, что в Ширяевской громаде Березовского района, не разминулись большой грузовик марки MAN и пассажирский микроавтобус Mercedes, который перевозил людей по частным делам.

Последствия ДТП в Одесской Области. Фото: НПУ

"По предварительной информации, в салоне микроавтобуса находились 15 пассажиров и водитель", — сообщили в полиции Одесщины, описывая первые детали утренней аварии.

Удар оказался очень сильным и принес большое горе. По обновленным данным правоохранителей, жизнь одного ребенка оборвалась непосредственно в момент автокатастрофы.





"В результате аварии погиб 15-летний парень, который находился в салоне микроавтобуса", — отметили в ведомстве. Кроме погибшего подростка, значительное количество людей получили серьезные травмы и нуждались в немедленной госпитализации.

Медики и спасатели оперативно развернули помощь на месте трагедии. Количество пострадавших оказалось значительным, причем большинство из тех, кого забрали в больницу, — это дети.

"Еще девять человек, среди которых шестеро несовершеннолетних, госпитализированы", — подчеркнули в полиции. В то же время другим травмированным госпитализация не понадобилась, поскольку "пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь на месте".

На участке дороги, где произошел прикрытый инцидент, все еще работают следователи и патрульные отряды. Проезд автомобилей в сторону Одессы остается частично усложненным, потому водителей просят учитывать ограничения.

Следователи уже внесли все сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Полицейские начали официальное расследование, чтобы установить, кто нарушил правила безопасности и стал виновником этой смертельной аварии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Николаевской области утром 4 июля произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. Погибли 12 человек, еще 6 – пострадали. Об этом сообщил у себя в Телеграмме президент Украины Владимир Зеленский.



