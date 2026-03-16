Торгівля наркотиками та криптобіржа: що може об'єднувати цей "бізнес" в Україні
Торгівля наркотиками та криптобіржа: що може об'єднувати цей “бізнес” в Україні

Схема ймовірного відмивання наркогрошей через криптобіржу

16 березня 2026, 19:58
Кречмаровская Наталия

Фінансові компанії "Ліберті Фінанс" та "КИТ Груп" можуть бути причетними до відмивання грошей, отриманих від наркоторгівлі. 

Наркотики та криптобіржі. Фото портал "Коментарі"

За даними видання Сrime, в судових документах вказується, що криптогаманці мережі "КИТ Group" були "прив’язані" до торгових терміналів (спеціалізований інтерфейс для управління угодами) криптобіржі WhiteBIT.  Журналісти повідомили, що 22 жовтня 2025 року було відкрито кримінальне провадження № 12025000000002800, у якому нібито фігурують: фінансова компанія "Ліберті Фінанс" та ТОВ "КИТ Груп" (кінцевий бенефіціар – харків’янин Антон Ткаченко) та європейська криптобіржа WhiteBIT (номінальний власник – Володимир Носов).

Зазначається, що провадження відкрито за: 

- ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво і торгівля наркотиками за попередньою змовою групи осіб), 

- ч. 2 ст. 209 (легалізація ув особливо великих розмірах майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Портал “Коментарі” звернувся до Національної поліції України з проханням повідомити, чи було відкрито вказане кримінальне провадження, на якому етапі розгляду знаходиться справа та які процесуальні дії було проведено в рамках кримінального провадження.

На офіційний запит порталу у Головному слідчому управлінні Національної поліції України повідомили, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000002800 від 22.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 209 КК України.

“На сьогодні досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні триває. Проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії та інші заходи, спрямовані на дослідження всіх обставин указаного кримінального провадження та прийняття рішення згідно з кримінальним процесуальним законодавством України. Оскільки статтею 387 КК України передбачено кримінальну відповідальність за розголошення даних досудового розслідування, більш детальні відомості щодо конкретного кримінального провадження надати неможливо”, — йдеться в офіційній відповіді. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні під час війни побільшало наркотиків. 



