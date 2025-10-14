logo_ukra

В Україні під час війни побільшало наркотиків: які області “лідирують”

У Нацполіції повідомили, скільки осіб виявили за вчинення адмінправопорушень, пов'язаних з наркотиками

14 жовтня 2025, 16:15
Кречмаровская Наталия

В Україні майже щодня силові структури повідомляють про викриття правопорушень, пов'язаних з наркотиками. Портал “Коментарі” направив офіційний запит до Національної поліції України, щоб з'ясувати, скільки злочинів у сфері обігу наркотиків було виявлено у 2021-2025 роках. 

В Україні під час війни побільшало наркотиків: які області “лідирують”

Наркотики. Фото портал "Коментарі"

Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України на офіційний запит надав статистичні відомості за вказані періоди в розрізі регіонів держави щодо осіб, яких виявлено за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 44, ст. 106-1, ст. 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зазначимо, що у названих статтях йдеться про наступні правопорушення: 

  • ст. 44 — Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах,

  • ст. 106-1 -  Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки,

  • ст. 106-2 — Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель.

За даними Нацполіції у період 2021-2025 років найбільше було виявлено осіб, за вчинення вказаних правопорушень у  2023 році — 13959 осіб. При цьому, до війни, у 2021 році, було викрито 9498 особи. Поки найменший показник за запитуваний час — 5293 особи викрили за 9 місяців 2025 року. 

Лідирують за кількістю виявлених правопорушників — Дніпропетровська область та Київ. У 2021-2023 роки найбільше зловмисників викрили у Дніпропетровській області. А у 2024 та 2025 роках першість “взяв” Київ.

В Україні під час війни побільшало наркотиків: які області “лідирують” - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скільки людей займалися проституцією в Україні до та під час війни.




