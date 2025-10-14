В Україні під час війни побільшало наркотиків: які області “лідирують”

В Україні майже щодня силові структури повідомляють про викриття правопорушень, пов'язаних з наркотиками. Портал “Коментарі” направив офіційний запит до Національної поліції України, щоб з'ясувати, скільки злочинів у сфері обігу наркотиків було виявлено у 2021-2025 роках.

Наркотики. Фото портал "Коментарі"

Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України на офіційний запит надав статистичні відомості за вказані періоди в розрізі регіонів держави щодо осіб, яких виявлено за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 44, ст. 106-1, ст. 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зазначимо, що у названих статтях йдеться про наступні правопорушення:

ст. 44 — Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах,

ст. 106-1 - Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки,

ст. 106-2 — Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель.

За даними Нацполіції у період 2021-2025 років найбільше було виявлено осіб, за вчинення вказаних правопорушень у 2023 році — 13959 осіб. При цьому, до війни, у 2021 році, було викрито 9498 особи. Поки найменший показник за запитуваний час — 5293 особи викрили за 9 місяців 2025 року.

Лідирують за кількістю виявлених правопорушників — Дніпропетровська область та Київ. У 2021-2023 роки найбільше зловмисників викрили у Дніпропетровській області. А у 2024 та 2025 роках першість “взяв” Київ.

