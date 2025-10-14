В Украине во время войны стало больше наркотиков: какие области "лидируют"

В Украине почти ежедневно силовые структуры сообщают о разоблачении правонарушений, связанных с наркотиками. Портал "Комментарии" направил официальный запрос в Национальную полицию Украины, чтобы выяснить, сколько преступлений в сфере обращения наркотиков было обнаружено в 2021-2025 годах.

Наркотики. Фото портал "Комментарии"

Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины по официальному запросу предоставил статистические сведения за указанные периоды в разрезе регионов государства в отношении лиц, выявленных за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 44, ст. 106-1, ст. 106-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Отметим, что в этих статьях говорится о следующих правонарушениях:

ст. 44 — Незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах,

ст. 106-1 — Непринятие мер по обеспечению охраны посевов снотворного мака или конопли, мест их хранения и переработки,

ст. 106-2 — Незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака или конопли.

По данным Нацполиции в период 2021-2025 годов больше всего было выявлено лиц за совершение указанных правонарушений в 2023 году – 13959 человек. При этом, до войны, в 2021 году, было разоблачено 9498 человек. Пока наименьший показатель за запрашиваемое время – 5293 человека разоблачили за 9 месяцев 2025 года.

Лидируют по количеству выявленных правонарушителей – Днепропетровская область и Киев. В 2021-2023 годах больше всего злоумышленников разоблачили в Днепропетровской области. А в 2024 и 2025 годах первенство "взял" Киев.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сколько людей занимались проституцией в Украине до и во время войны.



