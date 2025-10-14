logo

BTC/USD

110980

ETH/USD

3950.16

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Украине во время войны стало больше наркотиков: какие области "лидируют"
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине во время войны стало больше наркотиков: какие области "лидируют"

В Нацполиции сообщили, сколько лиц обнаружили за совершение админправонарушений, связанных с наркотиками

14 октября 2025, 16:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине почти ежедневно силовые структуры сообщают о разоблачении правонарушений, связанных с наркотиками. Портал "Комментарии" направил официальный запрос в Национальную полицию Украины, чтобы выяснить, сколько преступлений в сфере обращения наркотиков было обнаружено в 2021-2025 годах.

В Украине во время войны стало больше наркотиков: какие области "лидируют"

Наркотики. Фото портал "Комментарии"

Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины по официальному запросу предоставил статистические сведения за указанные периоды в разрезе регионов государства в отношении лиц, выявленных за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 44, ст. 106-1, ст. 106-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Отметим, что в этих статьях говорится о следующих правонарушениях:

  • ст. 44 — Незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах,

  • ст. 106-1 — Непринятие мер по обеспечению охраны посевов снотворного мака или конопли, мест их хранения и переработки,

  • ст. 106-2 — Незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака или конопли.

По данным Нацполиции в период 2021-2025 годов больше всего было выявлено лиц за совершение указанных правонарушений в 2023 году – 13959 человек. При этом, до войны, в 2021 году, было разоблачено 9498 человек. Пока наименьший показатель за запрашиваемое время – 5293 человека разоблачили за 9 месяцев 2025 года.

Лидируют по количеству выявленных правонарушителей – Днепропетровская область и Киев. В 2021-2023 годах больше всего злоумышленников разоблачили в Днепропетровской области. А в 2024 и 2025 годах первенство "взял" Киев.

В Украине во время войны стало больше наркотиков: какие области ”лидируют” - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сколько людей занимались проституцией в Украине до и во время войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости