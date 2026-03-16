Торговля наркотиками и криптобиржа: что может объединять этот "бизнес" в Украине

Финансовые компании "Либерти Финанс" и "КИТ Групп" могут быть причастны к отмыванию денег, полученных от наркоторговли.

Наркотики и криптобиржи.

По данным издания Сrime, в судебных документах указывается, что криптокошельки сети "КИТ Group" были "привязаны" к торговым терминалам (специализированный интерфейс для управления сделками) криптобирже WhiteBIT. Журналисты сообщили, что 22 октября 2025 года было открыто уголовное производство № 12025000000002800, в котором якобы фигурируют: финансовая компания "Либерти Финанс" и ООО "КИТ Групп" (конечный бенефициар – харьковчанин Антон Ткаченко) и европейская криптобиржа WhiteBIT (номинальный владелец – Владимир Носов).

Отмечается, что производство открыто по:

– ч. 2 ст. 307 (незаконное производство и торговля наркотиками по предварительному сговору группы лиц),

– ч. 2 ст. 209 (легализация в особо крупных размерах имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Портал "Комментарии" обратился в Национальную полицию Украины с просьбой сообщить, было ли открыто указанное уголовное производство, на каком этапе рассмотрения находится дело и какие процессуальные действия были проведены в рамках уголовного производства.

На официальный запрос портала в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины сообщили, что ГСУ НП Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 12025000000002800 от 22.10.2025 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

"На сегодняшний день досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается. Проводятся необходимые следственные (розыскные) действия и другие мероприятия, направленные на исследование всех обстоятельств указанного уголовного производства и принятия решения в соответствии с уголовным процессуальным законодательством Украины. Поскольку статьей 387 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность за разглашение данных досудебного расследования, более подробные сведения по конкретному уголовному производству предоставить невозможно”, — говорится в официальном ответе.

