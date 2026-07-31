ТЦК у 2026 році масово штрафують компанії: що відомо

Компанії в Україні з 2014 року отримали постанови за неподання або несвоєчасне подання інформації про транспорт до ТЦК та СП. Штрафи отримали 1047 компаній.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Аналітики “Опендатабот”, посилаючись на інформацію Командування Сухопутних військ ЗСУ, повідомили, що 87% усіх постанов винесли вже після лютого 2022 року. Зазначається, що керівники підприємств або бухгалтери найчастіше несуть відповідальність. Саме вони відповідають за подання звітності. Загалом постанови отримали 916 посадових осіб.

“До початку повномасштабної війни такі випадки були поодинокими. У середньому ТЦК оформлювали близько 20 постанов на рік. Уже в 2022 році їхня кількість помітно зросла, а в 2023-му збільшилася майже у шість разів”, — йдеться в аналітиці.

У 2026 році темпи значно зросли — лише за перші п'ять місяців 2026 року винесли 263 постанови. Цей показник майже досяг обсягів минулого року — тоді їх було 278.

“Загалом від початку повномасштабного вторгнення бізнесу нарахували 16,64 млн грн штрафів, із яких уже погашено 83%. Для порівняння, за попередні вісім років сума штрафів становила лише 253,3 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.

Найбільше штрафів після 2022 року виписали компаніям у Київській області — 173.

При цьому компанії можуть і не сплачувати штраф, якщо буде доведено, що звіт не було подано з поважної причини — через хворобу, відрядження, догляд за людиною з інвалідністю чи інші обставини.

А “Опендатабот” нагадали, що підприємства двічі на рік — до 20 червня та до 20 грудня — мають повідомляти ТЦК про наявний транспорт і його технічний стан. Якщо автомобілів немає, усе одно потрібно подати так званий "нульовий" звіт. За неподання або несвоєчасне подання цієї інформації посадовим особам загрожує штраф від 34 до 59,5 тис. грн.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що потрібно зробити з ТЦК.



