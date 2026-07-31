ТЦК у 2026 році масово штрафують компанії: що відомо

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Кречмаровская Наталия
Компанії в Україні з 2014 року отримали постанови за неподання або несвоєчасне подання інформації про транспорт до ТЦК та СП. Штрафи отримали 1047 компаній.
ТЦК. Фото портал "Коментарі"
Аналітики “Опендатабот”, посилаючись на інформацію Командування Сухопутних військ ЗСУ, повідомили, що 87% усіх постанов винесли вже після лютого 2022 року. Зазначається, що керівники підприємств або бухгалтери найчастіше несуть відповідальність. Саме вони відповідають за подання звітності. Загалом постанови отримали 916 посадових осіб.
У 2026 році темпи значно зросли — лише за перші п'ять місяців 2026 року винесли 263 постанови. Цей показник майже досяг обсягів минулого року — тоді їх було 278.
Найбільше штрафів після 2022 року виписали компаніям у Київській області — 173.
При цьому компанії можуть і не сплачувати штраф, якщо буде доведено, що звіт не було подано з поважної причини — через хворобу, відрядження, догляд за людиною з інвалідністю чи інші обставини.
А “Опендатабот” нагадали, що підприємства двічі на рік — до 20 червня та до 20 грудня — мають повідомляти ТЦК про наявний транспорт і його технічний стан. Якщо автомобілів немає, усе одно потрібно подати так званий "нульовий" звіт. За неподання або несвоєчасне подання цієї інформації посадовим особам загрожує штраф від 34 до 59,5 тис. грн.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що потрібно зробити з ТЦК.