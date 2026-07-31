ТЦК в 2026 году массово штрафуют компании: что известно

Компании в Украине с 2014 года получили постановления за непредставление или несвоевременное представление информации о транспорте в ТЦК и СП. Штрафы получили 1047 компаний.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Аналитики "Опендатабот" со ссылкой на информацию Командования Сухопутных войск ВСУ сообщили, что 87% всех постановлений вынесли уже после февраля 2022 года. Указывается, что руководители предприятий или бухгалтеры чаще всего несут ответственность. Именно они отвечают за представление отчетности. В общей сложности постановления получили 916 должностных лиц.

"До начала полномасштабной войны такие случаи были единичными. В среднем ТЦК оформляли около 20 постановлений в год. Уже в 2022 году их количество заметно возросло, а в 2023-м увеличилось почти в шесть раз", — говорится в аналитике.

В 2026 году темпы значительно выросли – только за первые пять месяцев 2026 года вынесли 263 постановления. Этот показатель почти достиг объемов прошлого года – тогда их было 278.

"В целом с начала полномасштабного вторжения бизнеса насчитали 16,64 млн грн штрафов, из которых уже погашено 83%. Для сравнения, за предыдущие восемь лет сумма штрафов составила лишь 253,3 тыс. грн.", — говорится в сообщении.

Больше штрафов после 2022 года выписали компаниям в Киевской области — 173.

При этом компании могут и не платить штраф, если будет доказано, что отчет не был подан по уважительной причине — по болезни, командировке, уходу за человеком с инвалидностью или другим обстоятельствам.

А "Опендатабот" напомнили, что предприятия дважды в год — до 20 июня и до 20 декабря — должны сообщать ТЦК об имеющемся транспорте и его техническом состоянии. Если автомобилей нет, все равно нужно предоставить так называемый "нулевой" отчет. За непредставление или несвоевременное представление этой информации должностным лицам грозит штраф от 34 до 59,5 тыс. грн.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нужно сделать с ТЦК.



