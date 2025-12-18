Такого ще не було: росіяни «заблукали» на кордоні НАТО

Троє російських прикордонників незаконно перетнули державний кордон Естонії в районі річки Нарва та перебували на естонській території близько 20 хвилин. Про це повідомив журналіст і блогер Володимир Золкін.

Росіяни а кордоні з Естонією

Інцидент був зафіксований камерами відеоспостереження, встановленими на кордоні. За наявною інформацією, російські військовослужбовці залишили територію Естонії самостійно.

Повідомляється, що на сьогодні була запланована зустріч представників Росії та Естонії для з’ясування обставин порушення кордону та обговорення деталей інциденту.

Коментуючи ситуацію, Володимир Золкін висловив припущення, що Москва може перевіряти можливі сценарії перетину кордону з країною — членом НАТО та оцінювати реакцію західних партнерів на подібні інциденти.

Він зазначив, що цього разу інцидент обійшовся без традиційних для Кремля пояснень про "заблукалих туристів" або заяв про "утиски російськомовних". Водночас Золкін припустив, що відсутність жорсткої реакції може спонукати Росію до більш серйозних провокацій у майбутньому.

Офіційних заяв від російської сторони або НАТО щодо інциденту наразі не оприлюднено.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що г олова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що особисто вибачився перед українським ветераном Русланом за ситуацію, яка сталася у відділенні ПриватБанку в Києві. За його словами, цей випадок засвідчив необхідність системних змін у банківських процедурах.

Пишний заявив, що Національний банк разом із командою проведе повний аудит чинних банківських регламентів, наглядових протоколів і методологій. Також планується перегляд регуляторних вимог, щоб вони були не лише формальними, а й людяними та інклюзивними.

