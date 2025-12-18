logo_ukra

Такого ще не було: росіяни «заблукали» на кордоні НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

Такого ще не було: росіяни «заблукали» на кордоні НАТО

На кордоні Росії з Естонією зафіксували незаконний перетин кордону російськими прикордонниками, що викликало занепокоєння та коментарі про можливе «тестування реакції НАТО»

18 грудня 2025, 22:40
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Троє російських прикордонників незаконно перетнули державний кордон Естонії в районі річки Нарва та перебували на естонській території близько 20 хвилин. Про це повідомив журналіст і блогер Володимир Золкін.

Такого ще не було: росіяни «заблукали» на кордоні НАТО

Росіяни а кордоні з Естонією

Інцидент був зафіксований камерами відеоспостереження, встановленими на кордоні. За наявною інформацією, російські військовослужбовці залишили територію Естонії самостійно.

Повідомляється, що на сьогодні була запланована зустріч представників Росії та Естонії для з’ясування обставин порушення кордону та обговорення деталей інциденту.

Коментуючи ситуацію, Володимир Золкін висловив припущення, що Москва може перевіряти можливі сценарії перетину кордону з країною — членом НАТО та оцінювати реакцію західних партнерів на подібні інциденти.

Він зазначив, що цього разу інцидент обійшовся без традиційних для Кремля пояснень про "заблукалих туристів" або заяв про "утиски російськомовних". Водночас Золкін припустив, що відсутність жорсткої реакції може спонукати Росію до більш серйозних провокацій у майбутньому.

Офіційних заяв від російської сторони або НАТО щодо інциденту наразі не оприлюднено.

