Такого еще не было: россияне «заблудились» на границе НАТО

Три российских пограничника незаконно пересекли государственную границу Эстонии в районе реки Нарва и находились на эстонской территории около 20 минут. Об этом сообщил журналист и блогер Владимир Золкин.
Россияне на границе с Эстонией
Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными на границе. По имеющейся информации, российские военнослужащие покинули территорию Эстонии самостоятельно.
Сообщается, что на сегодняшний день была запланирована встреча представителей России и Эстонии для выяснения обстоятельств нарушения границы и обсуждения деталей инцидента.
Комментируя ситуацию, Владимир Золкин предположил, что Москва может проверять возможные сценарии пересечения границы со страной-членом НАТО и оценивать реакцию западных партнеров на подобные инциденты.
Он отметил, что на этот раз инцидент обошелся без традиционных для Кремля объяснений о "заблудших туристах" или заявлениях о "притеснениях русскоязычных". В то же время Золкин предположил, что отсутствие жесткой реакции может побуждать Россию к более серьезным провокациям в будущем.
Официальные заявления от российской стороны или НАТО по поводу инцидента пока не обнародованы.