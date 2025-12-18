logo

Такого еще не было: россияне «заблудились» на границе НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого еще не было: россияне «заблудились» на границе НАТО

На границе России с Эстонией зафиксировали незаконное пересечение границы российскими пограничниками, что вызвало беспокойство и комментарии о возможном «тестировании реакции НАТО»

18 декабря 2025, 22:40
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Три российских пограничника незаконно пересекли государственную границу Эстонии в районе реки Нарва и находились на эстонской территории около 20 минут. Об этом сообщил журналист и блогер Владимир Золкин.

Такого еще не было: россияне «заблудились» на границе НАТО

Россияне на границе с Эстонией

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными на границе. По имеющейся информации, российские военнослужащие покинули территорию Эстонии самостоятельно.

Сообщается, что на сегодняшний день была запланирована встреча представителей России и Эстонии для выяснения обстоятельств нарушения границы и обсуждения деталей инцидента.

Комментируя ситуацию, Владимир Золкин предположил, что Москва может проверять возможные сценарии пересечения границы со страной-членом НАТО и оценивать реакцию западных партнеров на подобные инциденты.

Он отметил, что на этот раз инцидент обошелся без традиционных для Кремля объяснений о "заблудших туристах" или заявлениях о "притеснениях русскоязычных". В то же время Золкин предположил, что отсутствие жесткой реакции может побуждать Россию к более серьезным провокациям в будущем.

Официальные заявления от российской стороны или НАТО по поводу инцидента пока не обнародованы.

Источник: https://t.me/volodymyrzolkin/21182
