Суддя збила на пішохідному переході двох дітей: подробиці моторошної ДТП у Харкові

У Харкові суддя збила на пішохідному переході двох неповнолітніх дівчат. Досудове розслідування проводять прокуратура та ДБР.

ДТП за участі судді у Харкові. Фото: з відкритих джерел

Жінка, яка обіймає посаду судді одного з районних судів, за кермом автомобіля Hyundai Accent, рухаючись міською вулицею, допустила наїзд на двох пішоходів, повідомили в Офісі генпрокурора.

"Встановлено, що під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу, позначеного відповідним дорожнім знаком, водійка не зменшила швидкість руху та не надала перевагу пішоходам, які переходили проїзну частину дороги", — йдеться у повідомленні.

Унаслідок аварії травмовано двох дівчат віком 13 та 14 років. Їх із тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу. Потерпілі зараз перебувають у реанімаційному відділенні.

Розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.

"Проводяться процесуальні дії, спрямовані на повне та неупереджене з’ясування всіх обставин аварії", — додали в Офісі генпрокурора.

У ДБР зазначили, що, за попередніми даними, водійка була за кермом тверезою.

Як повідомляв портал "Коментарі", в Івано-Франківській області суддя з Тернопільщини за кермом автомобіля Lexus збила двох пішоходів, які переходили дорогу на пішохідному переході. Один із потерпілих загинув на місці, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

На місце ДТП оперативно прибули співробітники ДБР. Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили автомобіль та речові докази, а також допитали свідків інциденту. У водійки відібрали зразки крові для проведення токсикологічної експертизи, аби перевірити, чи не перебувала вона під впливом алкоголю або наркотичних речовин.