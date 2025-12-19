Судья сбила на пешеходном переходе двоих детей: подробности жуткого ДТП в Харькове

В Харькове судья сбила на пешеходном переходе двух несовершеннолетних девушек. Досудебное расследование проводится прокуратурой и ГБР.

ДТП с участием судьи в Харькове. Фото: из открытых источников

Женщина, занимающая должность судьи одного из районных судов, за рулем автомобиля Hyundai Accent, двигаясь по городской улице, допустила наезд на двух пешеходов, сообщили в Офисе генпрокурора.

"Установлено, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному соответствующим дорожным знаком, водитель не снизила скорость движения и непредоставила предпочтение пешеходам, которые переходили проезжую часть дороги", — говорится в сообщении.

В результате аварии травмированы две девушки в возрасте 13 и 14 лет. Их с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение. Потерпевшие сейчас находятся в реанимационном отделении.

Расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшим.

"Проводятся процессуальные действия, направленные на полное и беспристрастное уяснение всех обстоятельств аварии", — добавили в Офисе генпрокурора.

В ДБР отметили, что, по предварительным данным, водитель была за рулем трезвой.

Как сообщал портал "Комментарии", в Ивано-Франковской области судья с Тернопольщины за рулем автомобиля Lexus сбила двух пешеходов , переходивших дорогу на пешеходном переходе. Один из потерпевших погиб на месте, другой получил легкие телесные повреждения.

На место ДТП оперативно прибыли сотрудники ДБР. Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли автомобиль и вещественные доказательства, а также допросили свидетелей инцидента. У водительницы отобрали образцы крови для проведения токсикологической экспертизы, чтобы проверить, не находилась ли она под влиянием алкоголя или наркотических веществ.