Жахливе ДТП на Івано-Франківщині: суддя на Lexus збила двох людей на переході (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини



На Івано-Франківщині суддя з Тернопільської області збила двох пішоходів на переході. Один загинув. ДБР відкрило кримінальне провадження.

2 листопада 2025, 12:35
Автор:
avatar

Slava Kot

В Івано-Франківській області суддя з Тернопільщини за кермом автомобіля Lexus збила двох пішоходів, які переходили дорогу на пішохідному переході. Один із потерпілих загинув на місці, інший отримав легкі тілесні ушкодження. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.



На Івано-Франківщині суддя на Lexus збила двох людей на переході. Фото: ДБР

За попередньою інформацією, аварія сталася увечері 31 жовтня в одному з населених пунктів Івано-Франківського району. Суддя районного суду Тернопільської області, керуючи авто, не впоралася з керуванням і здійснила наїзд на двох людей, які переходили дорогу пішохідному переході. 





На місце ДТП оперативно прибули співробітники ДБР. Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили автомобіль та речові докази, а також допитали свідків інциденту. У водійки відібрали зразки крові для проведення токсикологічної експертизи, аби перевірити, чи не перебувала вона під впливом алкоголю або наркотичних речовин.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.





За даними слідства, судді вже повідомлено про підозру. Наразі подано клопотання до Вищої ради правосуддя щодо надання згоди на її затримання.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що учасниця жахливої ДТП у Харкові Зайцева платить 40 гривень у місяць матері загиблого.

Також "Коментарі" писали, що в Україні назвали найнебезпечніший час для водіїв, коли стається найбільше аварій.



Джерело: https://dbr.gov.ua/news/smertelna-dtp-za-uchasti-suddi-na-ivano-frankivshhini-dbr-ogolosilo-figurantci-pidozru
