Учасниця жахливої ДТП у Харкові Зайцева платить 40 грн у місяць матері загиблого

Кречмаровская Наталия
У жовтні 2017 року в Харкові сталася жахлива ДТП — авто врізалося в інше та протаранило натовп. У результаті 5 людей померли на місці та 6 потрапили до лікарні, згодом одна з них померла.
Олена Зайцева. Фото з відкритих джерел
У лютому 2019 року до 10 років ув’язнення засудили учасницю ДТП, харків’янку Олену Зайцеву. Засуджена, як пише видання “ТСН” відбуває покарання в колонії на Сумщині. Зайцева намагалася звільнитися достроково, але суд їй в цьому відмовив.
Зазначається, що колегія суддів у 2024 році, зазначила: “Отже, на даному етапі, враховуючи наведене, колегія суддів вважає неефективним та недоцільним застосування до засудженої умовно-дострокового звільнення”.
За даними ЗМІ, Зайцева повинна виплатити всім постраждалим близько 3 мільйонів гривень. Однак щомісяця, як зазначає видання, перераховує мізерні суми.
Мати чоловіка, який серед інших загинув в тій ДТП, Світлана Вініченко, як пише видання, повідомила, що в минулі роки в рамках величезної грошової компенсації отримувала від Зайцевої мізерні суми. Вони варіювались від 30-40 гривень до 111 гривень.
За її словами, “ці суми — гірше знущання”.
