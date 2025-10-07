Учасниця жахливої ДТП у Харкові Зайцева платить 40 грн у місяць матері загиблого

У жовтні 2017 року в Харкові сталася жахлива ДТП — авто врізалося в інше та протаранило натовп. У результаті 5 людей померли на місці та 6 потрапили до лікарні, згодом одна з них померла.

Олена Зайцева. Фото з відкритих джерел

У лютому 2019 року до 10 років ув’язнення засудили учасницю ДТП, харків’янку Олену Зайцеву. Засуджена, як пише видання “ТСН” відбуває покарання в колонії на Сумщині. Зайцева намагалася звільнитися достроково, але суд їй в цьому відмовив.

“В ухвалі суду значить, що засуджена не усвідомлює наслідки вчиненого правопорушення для потерпілих сторін. До протиправної поведінки засуджена ставиться негативно. Стверджує, що має бажання брати участь у програмах та заходах, але за поведінкою особи чи з інших джерел інформації зрозуміло, що це не відповідає дійсності, або, відвідуючи заходи програми, особа не бере активної участі в діяльності групи/відвідує несистемно”, — пише видання.

Зазначається, що колегія суддів у 2024 році, зазначила: “Отже, на даному етапі, враховуючи наведене, колегія суддів вважає неефективним та недоцільним застосування до засудженої умовно-дострокового звільнення”.

За даними ЗМІ, Зайцева повинна виплатити всім постраждалим близько 3 мільйонів гривень. Однак щомісяця, як зазначає видання, перераховує мізерні суми.

Мати чоловіка, який серед інших загинув в тій ДТП, Світлана Вініченко, як пише видання, повідомила, що в минулі роки в рамках величезної грошової компенсації отримувала від Зайцевої мізерні суми. Вони варіювались від 30-40 гривень до 111 гривень.

“Останнім часом суми перестали бути дробними. У липні прийшло 995 гривень. Це, можливо, виплата за пів року. До цього була така ж сума у грудні. Щоб не платити по 30-40 гривень, платить стільки”, — цитує слова жінки видання.

За її словами, “ці суми — гірше знущання”.

“Була ситуація, коли у застосунок прийшло сповіщення про надходження грошей. Мені стало погано від цього, мене навіть відпустили з роботи. Ці суми — принизливі”, — пояснила жінка.

