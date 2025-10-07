Участница ужасного ДТП в Харькове Зайцева платит 40 грн в месяц матери погибшего

Рубрики
В октябре 2017 года в Харькове произошло ужасное ДТП — авто врезалось в другое и протаранило толпу. В результате 5 человек скончались на месте и 6 попали в больницу, впоследствии один из них скончался.
Елена Зайцева. Фото из открытых источников
В феврале 2019 года к 10 годам тюрьмы приговорили участницу ДТП, харьковчанку Елену Зайцеву. Осужденная, как пишет издание "ТСН", отбывает наказание в колонии на Сумщине. Зайцева пыталась уволиться досрочно, но суд ей в этом отказал.
Отмечается, что коллегия судей в 2024 году отметила: "Итак, на данном этапе, учитывая приведенное, коллегия судей считает неэффективным и нецелесообразным применение к осужденному условно-досрочному освобождению".
По данным СМИ, Зайцева должна выплатить всем пострадавшим около 3 миллионов гривен. Однако каждый месяц, как отмечает издание, перечисляет мизерные суммы.
Мать мужчины, который среди прочих погиб в том ДТП, Светлана Виниченко, как пишет издание, сообщила, что в прошлые годы в рамках огромной денежной компенсации получала от Зайцевой мизерные суммы. Они варьировались от 30-40 до 111 гривен.
По ее словам, "эти суммы — худшее издевательство".
