Участница ужасного ДТП в Харькове Зайцева платит 40 грн в месяц матери погибшего

В октябре 2017 года в Харькове произошло ужасное ДТП — авто врезалось в другое и протаранило толпу. В результате 5 человек скончались на месте и 6 попали в больницу, впоследствии один из них скончался.

Елена Зайцева. Фото из открытых источников

В феврале 2019 года к 10 годам тюрьмы приговорили участницу ДТП, харьковчанку Елену Зайцеву. Осужденная, как пишет издание "ТСН", отбывает наказание в колонии на Сумщине. Зайцева пыталась уволиться досрочно, но суд ей в этом отказал.

"В определении суда значит, что осужденная не осознает последствия совершенного правонарушения для потерпевших сторон. К противоправному поведению осужденная относится отрицательно. Утверждает, что имеет желание участвовать в программах и мероприятиях, но по поведению лица или из других источников информации понятно, что это не соответствует действительности, или, посещая/ несистемно”, — пишет издание.

Отмечается, что коллегия судей в 2024 году отметила: "Итак, на данном этапе, учитывая приведенное, коллегия судей считает неэффективным и нецелесообразным применение к осужденному условно-досрочному освобождению".

По данным СМИ, Зайцева должна выплатить всем пострадавшим около 3 миллионов гривен. Однако каждый месяц, как отмечает издание, перечисляет мизерные суммы.

Мать мужчины, который среди прочих погиб в том ДТП, Светлана Виниченко, как пишет издание, сообщила, что в прошлые годы в рамках огромной денежной компенсации получала от Зайцевой мизерные суммы. Они варьировались от 30-40 до 111 гривен.

"В последнее время суммы перестали быть мелкими. В июле пришло 995 гривен. Это, возможно, выплата за полгода. До этого была такая же сумма в декабре. Чтобы не платить по 30-40 гривен, платит столько", — сказал женщина.

По ее словам, "эти суммы — худшее издевательство".

"Была ситуация, когда в приложение пришло уведомление о поступлении денег. Мне стало плохо от этого, меня даже отпустили с работы. Эти суммы унизительны", — пояснила женщина.

