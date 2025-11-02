Ужасное ДТП в Ивано-Франковской области: судья на Lexus сбила двух человек на переходе (ФОТО)

В Ивано-Франковской области судья из Тернопольщины за рулем автомобиля Lexus сбила двух пешеходов, переходивших дорогу на пешеходном переходе. Один из потерпевших погиб на месте, другой получил легкие телесные повреждения. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В Ивано-Франковской области судья на Lexus сбила двух человек на переходе. Фото: ДБР

По предварительной информации, авария произошла вечером 31 октября в одном из населенных пунктов Ивано-Франковского района. Судья районного суда Тернопольской области, управляя автомобилем, не справилась с управлением и совершила наезд на двух человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу.





На место ДТП оперативно прибыли сотрудники ДБР. Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли автомобиль и вещественные доказательства, а также допросили свидетелей инцидента. У водительницы отобрали образцы крови для проведения токсикологической экспертизы, чтобы проверить, не находилась ли она под влиянием алкоголя или наркотических веществ.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.





По данным следствия, судье уже доложено о подозрении. Подано ходатайство в Высший совет правосудия о предоставлении согласия на ее задержание.

