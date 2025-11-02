logo

BTC/USD

110403

ETH/USD

3860.08

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Ужасное ДТП в Ивано-Франковской области: судья на Lexus сбила двух человек на переходе (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ужасное ДТП в Ивано-Франковской области: судья на Lexus сбила двух человек на переходе (ФОТО)

В Ивано-Франковской области судья из Тернопольской области сбила двух пешеходов на переходе. Один погиб. ДБР открыло уголовное производство.

2 ноября 2025, 12:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Ивано-Франковской области судья из Тернопольщины за рулем автомобиля Lexus сбила двух пешеходов, переходивших дорогу на пешеходном переходе. Один из потерпевших погиб на месте, другой получил легкие телесные повреждения. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Ужасное ДТП в Ивано-Франковской области: судья на Lexus сбила двух человек на переходе (ФОТО)

В Ивано-Франковской области судья на Lexus сбила двух человек на переходе. Фото: ДБР

По предварительной информации, авария произошла вечером 31 октября в одном из населенных пунктов Ивано-Франковского района. Судья районного суда Тернопольской области, управляя автомобилем, не справилась с управлением и совершила наезд на двух человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Ужасное ДТП в Ивано-Франковской области: судья на Lexus сбила двух человек на переходе (ФОТО) - фото 2

Ужасное ДТП в Ивано-Франковской области: судья на Lexus сбила двух человек на переходе (ФОТО) - фото 2

На место ДТП оперативно прибыли сотрудники ДБР. Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли автомобиль и вещественные доказательства, а также допросили свидетелей инцидента. У водительницы отобрали образцы крови для проведения токсикологической экспертизы, чтобы проверить, не находилась ли она под влиянием алкоголя или наркотических веществ.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Ужасное ДТП в Ивано-Франковской области: судья на Lexus сбила двух человек на переходе (ФОТО) - фото 2

Ужасное ДТП в Ивано-Франковской области: судья на Lexus сбила двух человек на переходе (ФОТО) - фото 2

По данным следствия, судье уже доложено о подозрении. Подано ходатайство в Высший совет правосудия о предоставлении согласия на ее задержание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что участница ужасного ДТП в Харькове Зайцева платит 40 гривен в месяц матери погибшего.

Также "Комментарии" писали, что в Украине назвали самое опасное время для водителей, когда происходит больше всего аварий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/smertelna-dtp-za-uchasti-suddi-na-ivano-frankivshhini-dbr-ogolosilo-figurantci-pidozru
Теги:

Новости

Все новости