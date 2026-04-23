Стрілянина у Львові: що відомо про інцидент - перші деталі (ОНОВЛЕНО)

У Львові 23 квітня на вулиці Грінченка пролунали кілька пострілів. На місце інциденту оперативно прибули екіпажі поліції, спецпідрозділ та бригади швидкої допомоги. За попередньою інформацією, правоохоронці провели спецоперацію із затримання чоловіка, який відкрив вогонь.

Про подію зі стріляниною у Львові першими повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах та депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. За його словами, близько 10:30 очевидці почули серію пострілів у районі житлової забудови.

"У Львові чути постріли на Грінченка. Очевидці повідомляють, що пролунало кілька пострілів, після чого на місце прибули поліцейські та медики. Наразі правоохоронці, ймовірно, проводять спецоперацію із затримання. Очікуємо на офіційну інформацію", — написав політик про стрілянину у Львові.

Згодом політик розповів посилаючись на поліцію, що чоловіка, який стріляв у Львові було затримано. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поранених чи загиблих немає.

"Перші офіційні дані від поліції про стрілянину у Львові. Сьогодні у Львові відбулася стрілянина в одній з багатоповерхівок. На місце прибув спецназ поліції. Чоловіка, який здійснив кілька пострілів, затримали. Поранених немає, на місці працює слідчо-оперативна група", — додав Зінкевич.

Згодом речниця ГУНП у Львівській області повідомила, що чоловік стріляв у себе вдома з револьвера Флобер. За її словами, це не бойова зброя. Правоохоронців викликали сусіди через постріли у квартирі. Стріляв 34-річний чоловік, який викинув у вікно зброю, коли приїхала поліція.

Як вказують джерела "Суспільного", львівський стрілок був пʼяний. Також в мережі з'явилося фото людини, яка стояла за пострілами у Львові.

Стрілянина у Львові сталася через кілька днів після теракту у Києві 18 квітня, де чоловік вбив сім людей. Тоді правоохоронці ліквідували нападника під час штурму будівлі, де він забарикадувався.

