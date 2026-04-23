Стрельба во Львове: что известно об инциденте - первые детали (ОБНОВЛЕНО)

Slava Kot
Во Львове 23 апреля на улице Гринченко раздались несколько выстрелов. На место инцидента оперативно прибыли экипажи полиции, спецподразделение и бригады скорой помощи. По предварительной информации, правоохранители провели спецоперацию по задержанию мужчины, открывшего огонь.
О событии со стрельбой во Львове первым сообщили местные жители в социальных сетях и депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. По его словам, около 10:30 очевидцы услышали серию выстрелов в районе жилой застройки.
Впоследствии политик рассказал ссылаясь на полицию, что мужчина, который стрелял во Львове, был задержан. В результате инцидента никто не пострадал. Раненых или погибших нет.
Впоследствии пресс-секретарь ГУНП во Львовской области сообщила, что мужчина стрелял у себя дома из револьвера Флобер. По ее словам, это не боевое оружие. Правоохранителей вызвали соседи из-за выстрелов в квартире. Стрелял 34-летний мужчина, выбросивший в окно оружие, когда приехала полиция.
Как указывают источники "Общественного", львовский стрелок был пьян. Также в сети появилось фото человека, стоявшего за выстрелами во Львове.
Стрельба во Львове произошла через несколько дней после теракта в Киеве 18 апреля, где мужчина убил семь человек. Тогда правоохранители ликвидировали нападающего во время штурма здания, где он забаррикадировался.
