Стрельба во Львове: что известно об инциденте - первые детали (ОБНОВЛЕНО)
Стрельба во Львове: что известно об инциденте - первые детали (ОБНОВЛЕНО)

Во Львове на улице Гринченко раздались выстрелы. Полиция задержала стрелявшего в многоэтажке мужчину.

23 апреля 2026, 11:20
Slava Kot

Во Львове 23 апреля на улице Гринченко раздались несколько выстрелов. На место инцидента оперативно прибыли экипажи полиции, спецподразделение и бригады скорой помощи. По предварительной информации, правоохранители провели спецоперацию по задержанию мужчины, открывшего огонь.

Стрельба во Львове. Фото из открытых источников

О событии со стрельбой во Львове первым сообщили местные жители в социальных сетях и депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. По его словам, около 10:30 очевидцы услышали серию выстрелов в районе жилой застройки.

"Во Львове слышны выстрелы на Гринченко. Очевидцы сообщают, что прозвучало несколько выстрелов, после чего на место прибыли полицейские и медики. Пока правоохранители, вероятно, проводят спецоперацию по задержанию. Ожидаем официальную информацию", — написал политик о стрельбе во Львове.

Впоследствии политик рассказал ссылаясь на полицию, что мужчина, который стрелял во Львове, был задержан. В результате инцидента никто не пострадал. Раненых или погибших нет.

"Первые официальные данные от полиции о стрельбе во Львове. Сегодня во Львове произошла стрельба в одной из многоэтажек. На место прибыл спецназ полиции. Мужчину, который произвел несколько выстрелов, задержали. Раненых нет, на месте работает следственно-оперативная группа", — добавил Зинкевич.

Впоследствии пресс-секретарь ГУНП во Львовской области сообщила, что мужчина стрелял у себя дома из револьвера Флобер. По ее словам, это не боевое оружие. Правоохранителей вызвали соседи из-за выстрелов в квартире. Стрелял 34-летний мужчина, выбросивший в окно оружие, когда приехала полиция.

Как указывают источники "Общественного", львовский стрелок был пьян. Также в сети появилось фото человека, стоявшего за выстрелами во Львове.

Стрельба во Львове: что известно об инциденте - первые детали (ОБНОВЛЕНО) - фото 2

Фото мужчины, стрелявшего во Львове

Стрельба во Львове произошла через несколько дней после теракта в Киеве 18 апреля, где мужчина убил семь человек. Тогда правоохранители ликвидировали нападающего во время штурма здания, где он забаррикадировался.

