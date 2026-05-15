Стрілянина під час перевірки: на Хмельниччині 61-річний водій відкрив вогонь по правоохоронцях

У Хмельницькій області під час виконання службових завдань трагічно обірвалося життя правоохоронця. За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури вже невідкладно розпочато досудове розслідування з приводу кримінального правопорушення за фактом посягання на життя працівників правоохоронного органу (ст. 348 КК України).

Місце злочину на Хмельниччині. Фото: Прокуратура

Трагічна подія сталася 15 травня 2026 року приблизно о 14:35 в межах селі Терлівка Летичівської громади. Слідство встановило, що екіпаж патрульних зупинив транспортний засіб "Hyundai IX35". Керманичем виявився 61-річний місцевий мешканець, якого раніше в судовому порядку позбавили права керування автомобілями. Безпосередньо під час розмови з інспекторами правопорушник несподівано розпочав стрілянину. Як згодом уточнила речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс, "чоловік стріляв по поліцейських з території свого будинку". Також у відомстві наголосили, що зброя не була табельною зброєю патрульних: "Зброя була при зловмиснику, він не вихвачував її у правоохоронців". Свідки трагедії додали, що "по звуку було схоже на автоматну чергу".

Внаслідок жорстокого нападу отримані травми виявилися несумісними з життям для 33-річного капітана поліції Сергія Чорного. Без сина, чоловіка та батька залишилися його батьки, дружина, а також двоє неповнолітніх дітей.

Другого офіцера, який отримав серйозні ушкодження, у тяжкому стані екстрено доставили до медичного закладу. Після розстрілу патрульних нападник втік, наразі силовики проводять невідкладні слідчі й розшукові дії для встановлення його точного місця перебування та затримання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні можуть оперативно знімати бронювання з військовозобов'язаних медичних працівників для їхнього подальшого залучення до лав Сил оборони.



