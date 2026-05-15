Стрельба во время проверки: в Хмельницкой области 61-летний водитель открыл огонь по правоохранителям

В Хмельницкой области при выполнении служебных задач трагически оборвалась жизнь правоохранителя. При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры уже безотлагательно начато досудебное расследование по уголовному правонарушению по факту посягательства на жизнь работников правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины).

Место преступления в Хмельницкой области. Фото: Прокуратура

Трагическое событие произошло 15 мая 2026 примерно в 14:35 в пределах села Терловка Летичевской общины. Следствие установило, что экипаж патрульных остановил транспортное средство Hyundai IX35. Водителем оказался 61-летний местный житель, которого ранее в судебном порядке лишили права управления автомобилями. Непосредственно при разговоре с инспекторами правонарушитель неожиданно начал стрельбу. Как впоследствии уточнила спикер Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис, "мужчина стрелял по полицейским с территории своего дома". Также в ведомстве подчеркнули, что оружие не было табельным оружием патрульных: "Оружие было при злоумышленнике, он не воспитывал его у правоохранителей". Свидетели трагедии добавили, что "по звуку походило на автоматную очередь".

В результате жестокого нападения полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью для 33-летнего капитана полиции Сергея Черного. Без сына, мужа и отца остались его родители, жена, а также двое несовершеннолетних детей.

Второго офицера, получившего серьезные повреждения, в тяжелом состоянии экстренно доставили в медицинское учреждение. После расстрела патрульных нападавший скрылся, силовики проводят неотложные следственные и розыскные действия для установления его точного места нахождения и задержания.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине могут оперативно снимать бронирование с военнообязанных медицинских работников для их дальнейшего привлечения в ряды Сил обороны .



