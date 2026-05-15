logo

BTC/USD

79242

ETH/USD

2215.01

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Стрельба во время проверки: в Хмельницкой области 61-летний водитель открыл огонь по правоохранителям
commentss НОВОСТИ Все новости

Стрельба во время проверки: в Хмельницкой области 61-летний водитель открыл огонь по правоохранителям

Вооруженное нападение на полицейских в Хмельницкой области: капитан полиции погиб, его коллега в тяжелом состоянии

15 мая 2026, 17:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Хмельницкой области при выполнении служебных задач трагически оборвалась жизнь правоохранителя. При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры уже безотлагательно начато досудебное расследование по уголовному правонарушению по факту посягательства на жизнь работников правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины).

Стрельба во время проверки: в Хмельницкой области 61-летний водитель открыл огонь по правоохранителям

Место преступления в Хмельницкой области. Фото: Прокуратура

Трагическое событие произошло 15 мая 2026 примерно в 14:35 в пределах села Терловка Летичевской общины. Следствие установило, что экипаж патрульных остановил транспортное средство Hyundai IX35. Водителем оказался 61-летний местный житель, которого ранее в судебном порядке лишили права управления автомобилями. Непосредственно при разговоре с инспекторами правонарушитель неожиданно начал стрельбу. Как впоследствии уточнила спикер Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис, "мужчина стрелял по полицейским с территории своего дома". Также в ведомстве подчеркнули, что оружие не было табельным оружием патрульных: "Оружие было при злоумышленнике, он не воспитывал его у правоохранителей". Свидетели трагедии добавили, что "по звуку походило на автоматную очередь".

В результате жестокого нападения полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью для 33-летнего капитана полиции Сергея Черного. Без сына, мужа и отца остались его родители, жена, а также двое несовершеннолетних детей.

Стрельба во время проверки: в Хмельницкой области 61-летний водитель открыл огонь по правоохранителям - фото 2

Второго офицера, получившего серьезные повреждения, в тяжелом состоянии экстренно доставили в медицинское учреждение. После расстрела патрульных нападавший скрылся, силовики проводят неотложные следственные и розыскные действия для установления его точного места нахождения и задержания.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине могут оперативно снимать бронирование с военнообязанных медицинских работников для их дальнейшего привлечения в ряды Сил обороны .



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости