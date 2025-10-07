logo_ukra

Страшні тортури і немає м'язової маси: реабілітолог показав, якими бійці повертаються з полону (ФОТО 18+)
commentss НОВИНИ Всі новини

Страшні тортури і немає м'язової маси: реабілітолог показав, якими бійці повертаються з полону (ФОТО 18+)

Українські військовополонені повертаються з російської неволі у важкому стані

7 жовтня 2025, 16:33
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Реабілітолог Юрій Зозуля у соцмережі Threads показав жахливі фото – наслідки російського полону для одного з військовослужбовців. На кадрах видно просто ходячий скелет, чоловік втратив усю жирову та м’язову масу унаслідок голодовок та тортур.

Страшні тортури і немає м'язової маси: реабілітолог показав, якими бійці повертаються з полону (ФОТО 18+)

Реабілітолог показав, якими бійці повертаються з полону (ФОТО 18+)

"Наслідки полону — повне виснаження. Тіло втратило м’язову масу, є деформації, ослаблена кісткова структура. Попереду довгий шлях реабілітації: потрібно відновити м’язи, покращити стан кісток, зняти запальні процеси. Це тривалий, але можливий шлях повернення до життя", – пише лікар.

Страшні тортури і немає м'язової маси: реабілітолог показав, якими бійці повертаються з полону (ФОТО 18+) - фото 2
Страшні тортури і немає м'язової маси: реабілітолог показав, якими бійці повертаються з полону (ФОТО 18+) - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 2 жовтня Україна та Росія у рамках домовленостей в Стамбулі  провела обмін полоненими військовими та цивільними. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський і Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей. Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка", – наголосив президент.

Він подякував всім, хто робить обміни можливими, та повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей.

За даними Коордштабу, додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.  Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів. 



