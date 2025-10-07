Страшные пытки и нет мышечной массы: реабилитолог показал, какими бойцы возвращаются из плена (ФОТО 18+)

Реабилитолог Юрий Зозуля в соцсети Threads показал ужасающие фото – последствия российского плена для одного из военнослужащих. На кадрах виден просто ходячий скелет, мужчина потерял всю жировую и мышечную массу в результате голодовок и пыток.

Реабилитолог показал, какими бойцы возвращаются из плена (ФОТО 18+)

"Последствия плена – полное истощение. Тело потеряло мышечную массу, есть деформации, ослаблена костная структура. Предстоит длинный путь реабилитации: нужно восстановить мышцы, улучшить состояние костей, снять воспалительные процессы. Это длительный, но возможный путь возвращения к жизни", – пишет врач.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 2 октября Украина и Россия в рамках договоренностей в Стамбуле провели обмен пленными военными и гражданскими. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Возвращаем домой 185 наших защитников из российского плена. Сто восемьдесят трое – рядовые, сержанты, двое – офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. С защитниками также возвращаются гражданские – 20 наших людей. Всем обязательно будет предоставлена ​​необходимая поддержка", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех, кто делает обмены возможными, и сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей.

По данным Коордштаба, домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в том числе представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров.