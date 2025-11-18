Спалах гепатиту А: в якому місті України оголошено карантин

Рубрики
У селі Іза на Закарпатті, яке вважається одним із найвідоміших туристичних пунктів регіону, зафіксували випадки гепатиту А. Через це місцева влада вводить додаткові протиепідемічні обмеження. Нові правила почнуть діяти з 19 листопада і триватимуть щонайменше 60 днів, якщо комісія не ухвалить окреме рішення щодо послаблення чи продовження заходів.
Спалах гепатиту А на Закарпатті
Карантин передбачає повну заборону роботи весільних залів, ресторанів і кафе. Під обмеження потрапляють також усі масові заходи на території Хуста та Ізи — ярмарки, святкові події, публічні зібрання й торгівля продуктами.
Навчальні заклади села переходять на дистанційний формат. Громадський транспорт у межах Ізи буде зупинений, окрім транзитних автобусів, які проїжджатимуть без зупинок.
Запроваджені заходи мають на меті стримати можливе поширення інфекції та мінімізувати контакти між людьми в найбільш відвідуваних місцях.