Спалах гепатиту А: в якому місті України оголошено карантин

У селі Іза на Закарпатті, яке вважається одним із найвідоміших туристичних пунктів регіону, зафіксували випадки гепатиту А. Через це місцева влада вводить додаткові протиепідемічні обмеження. Нові правила почнуть діяти з 19 листопада і триватимуть щонайменше 60 днів, якщо комісія не ухвалить окреме рішення щодо послаблення чи продовження заходів.

Спалах гепатиту А на Закарпатті

Карантин передбачає повну заборону роботи весільних залів, ресторанів і кафе. Під обмеження потрапляють також усі масові заходи на території Хуста та Ізи — ярмарки, святкові події, публічні зібрання й торгівля продуктами.

Навчальні заклади села переходять на дистанційний формат. Громадський транспорт у межах Ізи буде зупинений, окрім транзитних автобусів, які проїжджатимуть без зупинок.

Запроваджені заходи мають на меті стримати можливе поширення інфекції та мінімізувати контакти між людьми в найбільш відвідуваних місцях.

