Старший лейтенант сил оборони з позивним "Алекс" описав тактику російських військ на напрямку Новопавлівки, де противник продовжує здійснювати інтенсивні штурмові дії. За його словами, це типовий приклад підходу, який росіяни використовують чи не на кожній ділянці фронту.

Нова тактика бою росіян

Українські підрозділи, які впевнено утримують свою смугу оборони, регулярно знищують російські колони техніки та десанту ще на підходах до лінії бойового зіткнення. Втім, частина атак противника не має чітких точок висадки або передбачає кілька можливих варіантів, серед яких один із ключових — спробувати прорватися якомога далі "навмання". Такі ривкові атаки інколи дають ворогу короткочасний локальний успіх.

"Алекс" пояснює, що для російських командирів подібні дії — це не просто атака окремої посадки чи опорника. Вони сприймають це як елемент ширших планів, намагаючись реалізувати більш масштабні задуми на напрямку, навіть якщо реальність їх щоразу руйнує. За останній рік у російських військ було кілька подібних "наполяонівських" задумів щодо розвитку наступу, але щоразу ці плани розсипалися через ефективну оборону українських сил.

Новопавлівський напрямок, як і інші ділянки фронту, показує: російська армія продовжує використовувати тактику масованих штурмів із мінімальною координацією, роблячи ставку на прорив за рахунок кількості та хаотичних ривків вперед. Проте українські підрозділи систематично руйнують ці спроби, завдаючи значних втрат живій силі та техніці ворога.

