logo_ukra

BTC/USD

92143

ETH/USD

3019.37

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Тактика хаосу: чому ворог знову лізе в лобові штурми під Новопавлівкою
commentss НОВИНИ Всі новини

Тактика хаосу: чому ворог знову лізе в лобові штурми під Новопавлівкою

Старший лейтенант “Алекс”: штурми під Новопавлівкою — це частина стратегії «прорватися на дурості», яку росія застосовує по всій лінії фронту

18 листопада 2025, 00:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Старший лейтенант сил оборони з позивним "Алекс" описав тактику російських військ на напрямку Новопавлівки, де противник продовжує здійснювати інтенсивні штурмові дії. За його словами, це типовий приклад підходу, який росіяни використовують чи не на кожній ділянці фронту.

Тактика хаосу: чому ворог знову лізе в лобові штурми під Новопавлівкою

Нова тактика бою росіян

Українські підрозділи, які впевнено утримують свою смугу оборони, регулярно знищують російські колони техніки та десанту ще на підходах до лінії бойового зіткнення. Втім, частина атак противника не має чітких точок висадки або передбачає кілька можливих варіантів, серед яких один із ключових — спробувати прорватися якомога далі "навмання". Такі ривкові атаки інколи дають ворогу короткочасний локальний успіх.

"Алекс" пояснює, що для російських командирів подібні дії — це не просто атака окремої посадки чи опорника. Вони сприймають це як елемент ширших планів, намагаючись реалізувати більш масштабні задуми на напрямку, навіть якщо реальність їх щоразу руйнує. За останній рік у російських військ було кілька подібних "наполяонівських" задумів щодо розвитку наступу, але щоразу ці плани розсипалися через ефективну оборону українських сил.

Новопавлівський напрямок, як і інші ділянки фронту, показує: російська армія продовжує використовувати тактику масованих штурмів із мінімальною координацією, роблячи ставку на прорив за рахунок кількості та хаотичних ривків вперед. Проте українські підрозділи систематично руйнують ці спроби, завдаючи значних втрат живій силі та техніці ворога.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що місто Дніпро масовано атакувати російські дрони. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/officer_33/6474
Теги:

Новини

Всі новини