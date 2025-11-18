Старший лейтенант сил обороны с позывным "Алексом" описал тактику российских войск на направлении Новопавловки, где противник продолжает совершать интенсивные штурмовые действия. По его словам, это типичный пример подхода, который россияне используют почти на каждом участке фронта.

Новая тактика боя россиян

Украинские подразделения, уверенно удерживающие свою полосу обороны, регулярно уничтожают российские колонны техники и десанта еще на подходах к линии боевого столкновения. Впрочем, часть атак противника не имеет четких точек высадки или предусматривает несколько возможных вариантов, среди которых один из ключевых — попытаться прорваться как можно дальше наудачу. Такие рывочные атаки иногда дают врагу кратковременный локальный успех.

"Алекс" объясняет, что для российских командиров подобные действия – это не просто атака отдельной посадки или опорника. Они воспринимают это как элемент более широких планов, пытаясь реализовать более масштабные замыслы в направлении, даже если их реальность каждый раз разрушает. За последний год у российских войск было несколько подобных "наполяоновских" замыслов по развитию наступления, но каждый раз эти планы рассыпались из-за эффективной обороны украинских сил.

Новопавловское направление, как и другие участки фронта, показывает, что российская армия продолжает использовать тактику массированных штурмов с минимальной координацией, делая ставку на прорыв за счет количества и хаотических рывков вперед. Однако украинские подразделения систематически разрушают эти попытки, нанося значительные потери живой силе и технике врага.

