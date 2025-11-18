logo

Вспышка гепатита А: в каком городе Украины объявлен карантин
Вспышка гепатита А: в каком городе Украины объявлен карантин

На Закарпатье объявили карантин из-за вспышки гепатита А: популярное туристическое село Иза на 60 дней закрывают на ограничение

18 ноября 2025, 07:30
Ткачова Марія

В селе Иза в Закарпатье, которое считается одним из самых известных туристических пунктов региона, зафиксировали случаи гепатита А. Поэтому местные власти вводят дополнительные противоэпидемические ограничения. Новые правила начнут действовать с 19 ноября и продлятся не менее 60 дней, если комиссия не примет отдельное решение по ослаблению или продлению мер.

Вспышка гепатита А: в каком городе Украины объявлен карантин

Всплеск гепатита А на Закарпатье

Карантин предусматривает полный запрет на работу свадебных залов, ресторанов и кафе. Под ограничения попадают все массовые мероприятия на территории Хуста и Изы — ярмарки, праздничные события, публичные собрания и торговля продуктами.

Учебные заведения переходят на дистанционный формат. Общественный транспорт в пределах Изы будет остановлен, кроме транзитных автобусов, которые будут проезжать без остановок.

Введенные меры направлены на сдерживание возможного распространения инфекции и минимизировать контакты между людьми в наиболее посещаемых местах.

Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02rKLDbdspsHvuR3EQjHq1KBmiCPHWVXiBeX5Zm2pupmA6X4jNLpwdNp6dhj8rJSzRl&id=61582294651677
