Вспышка гепатита А: в каком городе Украины объявлен карантин

В селе Иза в Закарпатье, которое считается одним из самых известных туристических пунктов региона, зафиксировали случаи гепатита А. Поэтому местные власти вводят дополнительные противоэпидемические ограничения. Новые правила начнут действовать с 19 ноября и продлятся не менее 60 дней, если комиссия не примет отдельное решение по ослаблению или продлению мер.
Всплеск гепатита А на Закарпатье
Карантин предусматривает полный запрет на работу свадебных залов, ресторанов и кафе. Под ограничения попадают все массовые мероприятия на территории Хуста и Изы — ярмарки, праздничные события, публичные собрания и торговля продуктами.
Учебные заведения переходят на дистанционный формат. Общественный транспорт в пределах Изы будет остановлен, кроме транзитных автобусов, которые будут проезжать без остановок.
Введенные меры направлены на сдерживание возможного распространения инфекции и минимизировать контакты между людьми в наиболее посещаемых местах.