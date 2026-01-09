З початку 2026 року на водних об’єктах України зафіксовано низку трагічних випадків. Попри застереження рятувальників, люди продовжують виходити на тонку крицю, що призводить до незворотних наслідків. За офіційними даними, через нехтування правилами безпеки вже загинуло семеро осіб.

Смертельна риболовля та прогулянки: рятувальники назвали кількість жертв на тонкій кризі цього року

Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив, що серед жертв є неповнолітня дитина.

"На водних об’єктах загинуло семеро людей, зокрема дитина 2013 року народження. Зараз лід надто крихкий – ще немає стабільних морозів для безпечної риболовлі чи прогулянок", – наголосив він.

Водночас завдяки оперативній роботі підрозділів Служби порятунку вдалося врятувати 5 осіб, які опинилися у крижаній воді. Рятувальники зазначають, що через нестабільну температуру повітря лід залишається вкрай підступним і не здатним витримувати великі навантаження.

Рятувальники нагадують основні правила безпеки:

Щоб уникнути трагедії, фахівці ДСНС закликають суворо дотримуватися таких норм:

Товщина криги: безпечна норма для однієї людини становить від 7-10 см, для групи людей — 15-20 см;

Перевірка міцності: міцність льоду можна перевіряти лише палицею. Категорично заборонено бити ногою, щоб перевірити, чи витримає він вашу вагу;

Дистанція: під час руху групою необхідно триматися на відстані 5-6 метрів один від одного.

Окреме звернення рятувальники адресують батькам.

"Батьки! Поясніть дітям небезпеку виходу на лід. Бережіть життя — у разі біди телефонуйте "101"", — закликають у відомстві.

Пам’ятайте, що жоден вилов чи прогулянка не варті людського життя. Будьте пильними та не ігноруйте попередження надзвичайників!

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у цирку в німецькому місті Штутгарт під час виступу з великої висоти впали двоє українських артистів. Постраждалими виявилися учасники повітряного дуету Flight of Passion — 49-річний Дмитро та 19-річна Дар’я.