Смертельная рыбалка и прогулки: спасатели назвали количество жертв на тонком льду в этом году

С начала 2026 года на водных объектах Украины зафиксирован ряд трагических случаев. Несмотря на предостережения спасателей, люди продолжают выходить на тонкий лед, что приводит к необратимым последствиям. По официальным данным, из-за пренебрежения правилами безопасности уже погибли семь человек.

Смертельная рыбалка и прогулки: спасатели назвали количество жертв на тонком кризисе в этом году

Пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил, что среди жертв есть несовершеннолетний ребенок.

"На водных объектах погибли семь человек, в том числе ребенок 2013 года рождения. Сейчас лед слишком хрупкий – еще нет стабильных морозов для безопасной рыбалки или прогулок", – подчеркнул он.

В то же время, благодаря оперативной работе подразделений Службы спасения удалось спасти 5 человек, оказавшихся в ледяной воде. Спасатели отмечают, что из-за нестабильной температуры воздуха лед остается крайне коварным и не способным выдерживать большие нагрузки.

Спасатели напоминают основные правила безопасности:

Чтобы избежать трагедии, специалисты ГСЧС призывают строго соблюдать следующие нормы:

Толщина льда: безопасная норма для одного человека составляет от 7-10 см, для группы людей – 15-20 см;

Проверка прочности: крепость льда можно проверять только палкой. Категорически запрещено бить ногой, чтобы проверить, выдержит ли он ваш вес;

Дистанция: во время движения по группе необходимо держаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга.

Отдельное обращение спасатели адресуют родителям.

"Родители! Объясните детям опасность выхода на лед. Берегите жизнь — в случае беды звоните по телефону "101"", — призывают в ведомстве.

Помните, что ни один отлов или прогулка не стоят человеческой жизни. Будьте бдительны и не игнорируйте предупреждения чрезвычайных ситуаций!

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в цирке в немецком городе Штутгарт во время выступления с большой высоты упали два украинских артиста. Пострадавшими оказались участники воздушного дуэта Flight of Passion — 49-летний Дмитрий и 19-летняя Дарья.